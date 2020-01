Against All Logic (Nicolas Jaar) annonce un album et partage une nouvelle chanson avec des brindilles FKA: écouter

Nicolas Jaar se prépare à partager une tonne de nouvelles musiques sous le nom de Against All Logic. Un nouvel album, 2017-2019, sortira vendredi prochain (7 février), via Other People – consultez la liste des titres ci-dessous. En attendant, il sort un nouveau mix et une collaboration avec FKA twigs et Estado Unido. «Alucinao» mène un EP autonome à deux pistes aux côtés de la collab de Lydia Lunch «Illusions of Shameless Abundance». Découvrez l’EP et le mix (qui a fait ses débuts cette semaine sur NTS) ci-dessous.

2017 – 2019 suit les débuts de Jaar’s Against All Logic, 2012 – 2017. L’année dernière, Nicolas Jaar a contribué au MAGDALENE de FKA twigs. Il a sorti l’album studio Sirens en 2016.

2017 – 2019:

01 Fantaisie

02 Si t’aimer est mal

03 Avec un toxicomane

04 Si vous ne pouvez pas le faire bien, faites-le dur [ft. Lydia Lunch]

05 Alarme

06 Deeeeeeefers

07 Foi

08 Penny

09 Toi (pour toujours)

.