Agent Double-O-Soul: le grand Edwin Starr

Probablement l’un des chanteurs de soul les plus sous-estimés, et certainement l’un des plus gentils gars de l’entreprise, est né Charles Edwin Hatcher le 21 janvier 1942 à Nashville. Il se souvient affectueusement de tous ceux qui l’ont entendu ou rencontré sous le nom d’Edwin Starr.

Après avoir fait ses études à Cleveland, il déménage à Détroit après son service militaire et se fait suggérer son changement de nom par Don Briggs, le directeur du Bill Doggett Combo, avec qui il chante. Edwin a signé avec le label Ric-Tic d’Ed Wingate, un petit magasin de soul offrant courageusement de la concurrence à Motown. Ils ont créé les singles emblématiques «Agent Double-O-Soul» et «Stop Her On Sight (S.O.S.)», qui ont mis le nom de Starr sur la carte nationale et internationale et ont présenté sa prestation vocale exaltante et émouvante.

Ils ont également mis son nom sous le nez de Berry Gordy, qui a racheté le label Ric-Tic en 1966 et a donné à Starr une plate-forme beaucoup plus grande pour ses talents. Même s’il n’a jamais vraiment senti qu’il dînait à la table supérieure de Motown, Starr était une présence puissante dans la liste de la société et était très admiré à l’étranger aussi, en particulier au Royaume-Uni, où “ Twenty-Five Miles ” répétait ses États-Unis. dix premiers succès.

Puis vint ‘Guerre,’ le nombre Norman Whitfield / Barrett Strong que Whitfield a produit par les tentations pour leur Album «Psychedelic Shack». Gordy a résisté à la demande du public pour qu’il soit un single, de peur que ses paroles libérales dérangent les fans les plus conservateurs du groupe, sur quoi Whitfield a produit une nouvelle version avec Starr. Il possédait la chanson, l’investissant avec toute la colère et la frustration que le sentiment méritait. Le résultat a été un haut de la page pop américain et un classement n ° 3 sur la liste R&B et au Royaume-Uni.

Loin d’une merveille d’une chanson, Starr est revenu dans le top 10 du R&B peu de temps après avec la suite “ Stop The War Now ”, puis avec “ Funky Music Sho ‘Nuff Turns Me On’. ” Mais au fil des années 1970, d’autres un travail solide chez Motown a trouvé la situation plus difficile. Il est passé au label Granite, puis au 20e siècle, où il a rejoint cette race rare de soulsters vétérans capables d’embrasser l’ère disco, avec l’énorme favori de dancefloor «Contact». La chanson a eu son plus grand succès, au n ° 6, dans le Royaume-Uni, qui était maintenant sa maison d’adoption.

Un autre top ten britannique a suivi avec «H.A.P.P.Y. Radio “, et même s’il n’y avait pas d’autres enregistrements majeurs, la présence affable de Starr n’était jamais loin d’une scène ou d’un studio. En 1999, assistant à un concert de Bruce Springsteen près de sa maison de Nottingham dans les Midlands anglais, le patron lui a demandé de le rejoindre sur scène pour «War». L’admiration est venue l’année suivante du groupe de danse Utah Saints, avec qui il a été présenté chanteur sur un remake de son ancien single “Funky Music”, qui est devenu un top 30 britannique.

Edwin est décédé après une crise cardiaque le 2 avril 2003. Heureusement, il a survécu jusqu’à se voir nommé “Artiste préféré de tous les temps” dans un sondage mené auprès de plus de 20 000 fans de Northern Soul dans le magazine Blues & Soul. Puis, au Royaume-Uni en 2014, ‘War’ a été voté au n ° 9 dans le sondage et programme britannique pour trouver la chanson préférée de The Nation. Il est raté et admiré dans une égale mesure.

Les Hits d’Edwin Starr peuvent être achetés ici.

