Agneau de Dieu: dans les coulisses du tournage de la vidéo de “Memento Mori”

Images en coulisses de la réalisation de AGNEAU DE DIEUle clip de “Memento Mori”, le morceau d’ouverture du prochain album éponyme du groupe, peut être vu ci-dessous. Dû le 8 mai via Records épiques, le suivi de “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

Exécuté à partir d’un traitement narratif écrit par un chanteur D. Randall Blythe, le “Memento Mori” la vidéo présente le groupe (guitaristes Mark Morton et Willie Adler, bassiste John Campbell, le batteur Art Cruz, et Blythe) effectuant le premier album implacable. Lyriquement et visuellement, le message de la chanson et de la vidéo est extrêmement d’actualité, offrant de l’espoir à une époque de bouleversements sociétaux et personnels.

“Il y a une grande quantité d’événements incontestablement réels et déprimants négatifs qui se produisent à travers le monde”, Blythe explique. “Actuellement, la pandémie mondiale de COVID-19 est au premier plan de tous. C’est une préoccupation très réelle et des précautions appropriées doivent être prises par TOUS afin de protéger les personnes les plus à risque – les personnes âgées, les infirmes et les immunodéprimés. C’est en effet une période effrayante, mais en cette ère hyper-connectée avec son cycle d’actualités sans fin 24h / 24 et 7j / 7 d’atrocités, d’indignation et de gros titres appétissants (sans parler des fous mal informés qui tournent en dérision et répandent la désinformation et la panique) médias sociaux), il est trop facile de perdre de vue le fait que la vie continue et que de bonnes choses se produisent.

“Des mois avant l’éclosion de COVID-19, j’ai écrit «Memento Mori» comme un rappel pour moi de ne pas être consommé par les prédécesseurs électroniques omniprésents de malheur qui nous entourent – téléphones portables, ordinateurs et écrans de télévision “, at-il poursuivi.” Bien que ces appareils peuvent être des outils utiles, et il est important de rester informé, il est tout aussi important de rester engagé avec le monde physique réel dans lequel nous vivons, et pas seulement avec des représentations de la réalité filtrées numériquement. J’ai écrit le traitement de la vidéo musicale il y a quelques mois pour illustrer à quel point nos états mentaux peuvent être déformés et myopes lorsque nous ne restons pas engagés avec cette réalité – si tout ce que vous prêtez attention est la catastrophe, alors bientôt vous commencerez à voir des monstres partout Tu regarde. Les véritables monstres que nous avons utilisés dans la vidéo sont Sinisteria, une troupe de house / performance sombre hantée à Richmond, en Virginie, que j’ai rencontrée dans la rue lors de notre défilé annuel de Krampus Nacht. Richmond a une forte tradition de musique forte et d’étranges monstres costumés travaillant main dans la main pour faire ressortir les points saillants (nous sommes le berceau de GWAR, après tout), et je ne pourrais pas être plus satisfait des résultats. La musique a toujours été là pour moi, me remontant le moral pendant les moments difficiles, et j’espère que le message positif de cette chanson fera de même pour les fans de notre musique maintenant et au-delà. La date de sortie de la chanson a été fixée il y a longtemps, mais le timing me semble étrangement prémonitoire maintenant. Alors profitez de la chanson et de la vidéo, puis n’oubliez pas de vous éloigner un peu des écrans – la vraie vie vous attend. Nous n’avons qu’un seul coup, alors ne perdez pas cette journée. Tout le monde va bien, gardez la tête froide, prenez soin de vous et prenez soin de CHACUN. “

Concernant la musique, guitariste Mark Morton ajoute: “J’étais assis avec la musique de l’intro et du post-chorus depuis un bon moment. J’essayais de développer ces deux parties en tant que chansons distinctes et j’étais un peu perplexe, en particulier avec la pièce d’intro. Moi, Willie et Josh Wilbur (producteur) faisait des démos en studio et l’idée est venue d’essayer de mélanger ces parties dans le même morceau et tout a décollé. C’était une de ces fois où une fois que je savais ce que nous essayions de faire, les riffs tombaient en quelque sorte hors de moi comme s’ils écrivaient eux-mêmes. C’est toujours un sentiment fou quand ça arrive. Vocalement, Excité entendu l’intro et dit qu’il a instantanément obtenu un retour en arrière SŒURS DE LA MISERICORDE-de type vibe et il a décollé de là. “

“Agneau de Dieu” liste des pistes:

01. Memento Mori



02. Échec et mat



03. Engrenages



04. Bain de réalité



05. Nouvelle haine colossale



06. Homme de résurrection



07. Poison Dream (feat. Jamey Jasta)



08. Itinéraires (feat. Chuck Billy)



09. Les yeux injectés de sang



dix. Sur le crochet

AGNEAU DE DIEU devrait unir ses forces à MEGADETH pour une tournée nord-américaine cet été et cet automne.

AGNEAU DE DIEU est:

D. Randall Blythe – Chant



Mark Morton – Guitare



Willie Adler – Guitare



John Campbell – Basse



Art Cruz – Tambours

Crédit photo: Travis Shinn