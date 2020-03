Agneau de Dieu Mark Morton: «Ça a été une expérience vraiment géniale apportant« le nouveau batteur Art Cruz «dans le pli»

Métallers basés à Richmond, en Virginie AGNEAU DE DIEU sortira son nouvel album éponyme le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Lors d’une apparition sur Full Metal Jackieest une émission de radio diffusée au niveau national, AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a parlé de la façon dont Cruz réussi dans sa première session d’enregistrement avec ses nouveaux camarades de groupe. Il a répondu: “Ça a été une expérience vraiment géniale Art dans le giron et le regarder trouver sa place dans tout cela.

“Nous avons fait beaucoup d’albums AGNEAU DE DIEU, nous existons depuis un certain nombre d’années, et ce n’est pas que cela devienne nécessairement quelque chose que vous tenez pour acquis, mais vous vous habituez au processus et vous vous habituez à l’étendue des choses de travailler au sein d’un groupe comme AGNEAU DE DIEU“, at-il poursuivi.” Pour Art venir et que tout soit très frais et très nouveau et certaines des expériences sont en quelque sorte des choses pour la première fois, au moins à un niveau où il n’a pas vraiment opéré auparavant, c’est une sorte de frisson de le voir prendre que sur et le voir se lever à l’occasion et le voir livrer comme il l’a fait.

“C’est un batteur tellement phénoménal,” marque ajoutée. “Donc ça a été une vraie joie. Et ça a été juste un soulagement, je pense, pour nous de nous réinstaller et de nous solidifier en quelque sorte où nous sommes et ce que nous faisons et commencer à écrire et nous sentir vraiment bien ce que nous faisons de manière créative et vraiment excité à l’idée de le lancer dans le monde. “

Cruz rempli pour Adler sur plusieurs AGNEAU DE DIEU visites au cours des deux dernières années avant d’être nommé Chrisremplacement officiel de juillet dernier.

Quand Adlerest absent de AGNEAU DE DIEULa tournée d’été 2018 a été annoncée pour la première fois, il a publié un communiqué affirmant qu’il avait subi une thérapie physique et professionnelle pour les blessures qu’il avait subies dans un accident de moto fin 2017.

En janvier 2019, Art American Musical Supply a demandé à quoi ressemblait la transition entre jouer ses propres parties de batterie et reproduire le matériel de quelqu’un d’autre. Il a répondu: “Chris est mon pote, donc être assis à sa place pendant qu’il situe ses trucs, ça a été difficile, parce que c’est mon groupe préféré de tous les temps – c’était mon rêve d’être même à côté d’eux. Mais cela a été un peu difficile, car ce sont de grosses chaussures à remplir. Mais je m’amuse avec ça, le groupe s’amuse avec ça, et ça a été génial – ça a été phénoménal. “

Art a poursuivi en disant qu’il n’avait pas à modifier son style de jeu afin d’accommoder AGNEAU DE DIEUla musique. “Je regarde le groupe, comme je l’ai dit, depuis le premier jour, alors ils m’ont inspiré dès le départ”, a-t-il déclaré. “Donc je n’ai pas eu à changer trop. Je pense que je devais me concentrer un peu plus. Parce que je suis généralement en quelque sorte baleinier. Mais je dirais que c’est un peu plus concentré et intense. Surtout quand il y a , comme cinquante mille personnes qui vous regardent, par rapport à deux mille ou cinq cents. “

Cruz a fait ses débuts en direct avec AGNEAU DE DIEU en juillet 2018 à Gilford, New Hampshire.



