Agneau de Dieu Mark Morton: “Je suis vraiment fier” d’avoir Art Cruz dans notre groupe

Métallers basés à Richmond, en Virginie AGNEAU DE DIEU sortira son nouvel album éponyme le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

Parler à Zippo Encorec’est Jose Mangin, AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton a déclaré à propos du nouveau disque du groupe (voir la vidéo ci-dessous): “Nous sommes si fiers de cet album, mec. J’ai hâte que tout le monde l’entende. Je pense que nous avons vraiment atteint un rythme créatif. Nous nous sentons toujours très inspirés . Nous ressentons beaucoup d’élan créatif. Je pense que nous avons en quelque sorte trouvé cet espace où nous sommes confiants d’une manière qui nous a peut-être pris un certain temps pour arriver ici. Nous avons l’impression d’appartenir où nous sommes. Nous sommes un vétéran. Nous sommes tous dans notre milieu, fin des années 40, donc nous le faisons depuis longtemps. Je pense personnellement, individuellement, en tant que groupe, la dynamique entre nous tous, l’ambiance dans le groupe, la musique que nous ‘est en train de faire, c’est en quelque sorte dans un espace vraiment confortable, motivé et excitant pour nous. “

Morton a également parlé de l’ajout de Cruz, qui avait déjà joué avec DENT et VENTS DE PESTE. Il a dit: “Art apporte une si grande énergie à – enfin, avant tout à la musique, mais aussi à la dynamique du groupe. Il a environ 15 ans de moins que nous, donc ça a sa propre énergie. Sa capacité à jouer du tambour est à peu près illimitée – il peut jouer tout ce que vous lui demandez; il peut jouer ce qu’il veut – et c’est assez excitant, d’avoir cet outil à notre disposition.

“Art était certainement un batteur professionnel quand il est entré dans le giron, mais certaines des choses que nous faisons au niveau où nous les faisons, il n’a jamais vraiment été nécessairement dans ces positions auparavant “, a-t-il ajouté.” Donc, pour voir son enthousiasme pour lui, son excitation, sa curiosité – ses yeux et ses oreilles sont ouverts, et il le tue. Cela m’apporte beaucoup de joie. J’adore Art, mec – j’adore le mec – et je suis vraiment fier de l’avoir dans notre groupe. “

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM) et comprend des apparitions d’invités spéciaux de Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).

AGNEAU DE DIEUa annoncé la tournée européenne du printemps 2020 avec KREATOR et VOYAGE ÉLECTRIQUE a été reportée à la suite de la pandémie de coronavirus. AGNEAU DE DIEU espère toujours lancer une tournée nord-américaine avec MEGADETH, TRIVIUM et EN FEU le 12 juin à Bristow, en Virginie, en attendant le confinement de la maladie. Les dates sont prévues jusqu’au 13 novembre à Reno, Nevada.



