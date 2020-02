Agneau de Dieu Mark Morton: Randy Blythe est le meilleur chanteur de heavy metal

Alex Haber de Heavy New York a récemment mené une interview avec AGNEAU DE DIEU guitariste Mark Morton. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le processus d’écriture de son nouvel EP solo, “Éther”:

marque: “Je n’avais vraiment pas prévu de publier un autre projet si rapidement après [debut full-length solo album] ‘Anesthésique’, mais j’avais joué quelques spectacles, quelques spectacles acoustiques à l’appui de ‘Anesthésique’, et j’ai eu en quelque sorte l’idée de jouer des émissions qui étaient vraiment bien reçues qu’il était cool d’interpréter ces chansons dans une ambiance plus douce. J’ai commencé à jouer avec de nouveaux trucs et j’ai trouvé des morceaux et j’ai eu l’occasion de les enregistrer et d’obtenir un calendrier pour une sortie, et c’est là ‘Éther’ est venu. “

S’il a adopté une approche d’écriture différente sur “Éther” par rapport à “Anesthésique”:

marque: “Je ne pense pas nécessairement, en ce qui concerne la façon dont j’écris des chansons, [that] c’était si différent. C’était différent parce que c’était principalement acoustique, mais j’ai toujours joué de la guitare acoustique, donc ce n’était pas un tronçon pour moi et j’ai écrit les chansons dans le même processus. Ce qui était essentiellement différent, c’était le calendrier. ‘Anesthésique’ a été écrit et enregistré au cours d’un certain nombre d’années. Même à partir du moment où j’ai commencé à travailler pour la première fois en studio jusqu’à sa sortie, il y a deux, deux ans et demi. J’écrivais depuis je ne sais pas combien de temps avant cette compilation. Tout sur ‘Éther’ – évidemment pas les couvertures, mais tous les originaux – sont de nouveaux documents écrits spécifiquement pour le projet. Tout cela s’est réuni en deux ou trois mois. Donc, en revanche, ‘Anesthésique’ a eu une période de gestation vraiment très longue. ‘Éther’ était vraiment rapide – presque spontané. “

Pour savoir s’il apportera l’une des idées expérimentales trouvées sur ses albums solo dans AGNEAU DE DIEU ou prévoit de garder les deux séparés:

marque: “Honnêtement, c’est probablement le contraire, parce qu’il y a eu des moments dans le passé … Ce n’est pas comme une nouvelle façon pour moi d’écrire des chansons rock et des chansons acoustiques et de la musique blues; je le fais depuis le début. Je suis juste plus connu pour le metal parce que, évidemment, je suis AGNEAU DE DIEU, qui est un groupe à gros profil. J’ai toujours fait ce genre de choses à la maison ou en arrière-plan. J’ai écrit pour d’autres artistes dans les coulisses. Cela s’est toujours produit. Ce n’est pas comme une nouvelle entreprise pour moi en termes de processus créatif. Ce qui est nouveau, c’est qu’il est sorti et enregistré. En ce qui concerne la façon dont il correspond à AGNEAU, Je pense qu’il y a eu des moments dans le passé quand on écrivait des chansons pour AGNEAU, où j’ai peut-être été un peu trop ambitieux pour essayer de mettre cette ambiance rock ou ce style bluesy ou les petites parties trop mélodiques pour essayer de forcer cela dans le contexte de AGNEAU. Parfois, cela a fonctionné et cela a été bon pour une poussée et a été un catalyseur pour sortir de notre zone de confort. Mais il y a des moments en tant qu’auteur-compositeur qui m’ont frustré parce que j’ai une idée et je n’arrive pas à la mettre en forme, ça ne marche pas ou ça ne se révèle pas comme je l’avais envisagée avec AGNEAU. Je pense qu’avoir ce truc en solo, avoir la possibilité d’avoir une piste d’atterrissage pour ce genre d’idées, avoir une destination pour le genre de trucs plus rock, nettoie vraiment l’ardoise pour moi et me permet d’avoir plus de clarté et de concentration lorsque je le fais se fiancer avec AGNEAU DE DIEU et je commence à écrire pour ce groupe. “

S’il a plus «d’indépendance créative» dans sa sortie solo par rapport à AGNEAU DE DIEU:

marque: “AGNEAU DE DIEU est vraiment une démocratie. Nous devons tous nous déconnecter de tout pour le rendre réel et le «faire». Je suis une grande partie de l’écriture de chansons dans ce groupe, mais je suis l’un des gars du groupe et nous sommes tous une sorte d’effort d’équipe. Je pense qu’avec les trucs solo, j’ai toujours une équipe autour de moi. Je travaille très étroitement avec Josh Wilbur, mon producteur. Nous co-écrivons. Nous avons en quelque sorte une vision du projet ensemble. Je travaille en collaboration avec beaucoup de chanteurs, pas tout le temps. Parfois, j’écrirai les paroles et toute la chanson et la musique, mais souvent, sur le plan lyrique, en particulier, je collaborerai avec d’autres artistes, Howard Jones [[ALLUMEZ LA TORCHE, ex-KILLSWITCH ENGAGE], John Carbone [[MOON TOOTH], nous avons co-écrit sur la chanson sur le ‘Éther’ EP sur lequel il chante. C’est très collaboratif, mais j’arrive à diriger les choses de manière créative en termes peut-être un peu plus que je ne le fais dans AGNEAU, où c’est plus une démocratie et je ne fais que lancer des idées et apporter beaucoup, mais pas nécessairement diriger toujours le flux de tout où va. “

Sur AGNEAU DE DIEUapparition au 2019 Festival Sonic Temple Art + Music à Columbus, Ohio:

marque: “Ce particulier Festival du Temple Sonique, c’était dans un stade, et[[AGNEAU DE DIEU chanteur] Randy Blythe, qui je pense est le meilleur leader du heavy metal, a fait de ce stade un théâtre ce jour-là. Je me souviens de lui avoir dit quand nous avons quitté la scène.Excitétu es le meilleur du monde. Parce qu’il a pris des dizaines de dizaines de milliers de personnes qui étaient là, et il a réduit tout ce stade à la taille d’un théâtre de 2 500 places. C’est pourquoi il est le meilleur au monde dans ce qu’il fait. Je lui donnerai de l’amour toute la journée. C’est l’un de mes meilleurs amis et je pense qu’il est le meilleur leader du heavy metal. Parfois, quand vous avez une star comme ça et qu’elle est à 100% sur le point et que le public est prêt, vous pouvez réellement faire cette connexion même dans une arène de monstre comme ça. “

“Éther”, MortonLa deuxième offre solo de, a été publiée le mois dernier via Rise Records. L’EP principalement acoustique est composé de trois pistes originales et de deux reprises qui présentent Mortonla diversité en tant que musicien.

Comme avec Mortonfait ses débuts en solo, “Anesthésique”, sorti l’an dernier, le guitariste a fait appel aux talents de divers musiciens et chanteurs pour donner vie à ses chansons. “Éther” présente des apparences de Lzzy Hale (HALESTORM), Howard Jones, Carbone et Mark Morales (SONS OF TEXAS). L’EP est composé de trois chansons originales et de deux reprises qui mettent à nouveau en valeur Mortonla diversité en tant que musicien.