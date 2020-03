Agneau de Dieu Randy Blythe: «Écrire un record en frappant Donald Trump serait plutôt futile»

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a encore une fois nié que “Échec et mat”, le premier single du huitième album complet du groupe, a été écrit sur Le président Donald Trump.

Même s’il a déjà mentionné Atout comme “l’idiot orange” dans des interviews, sur les réseaux sociaux et sur scène, il dit à Billboard que “Échec et mat”Les paroles de “- qui incluent la ligne,” Divisez et conquérez-les et fermez-les / Et enfouissez les secrets profondément / Faites que l’Amérique déteste à nouveau et saignez les moutons pour dormir “- ne concernent pas le 45e président américain.

“Pour écrire un enregistrement bashing Donald Trump serait plutôt futile, car la situation avec notre président est tellement protéiforme et en constante évolution, et la réalité est devenue si subjective et surréaliste ” Blythe m’a dit. “‘Échec et mat’ ne concerne pas les républicains. Il s’agit de savoir comment les deux partis politiques sont actuellement les deux faces d’une même médaille, ce qui est très destructeur et perturbateur pour la démocratie. “

Dans une interview de 2017, Blythe a parlé du fait que Atout dépeint la nation pendant l’élection comme une dystopie corrompue et s’effondrant qui devait être sauvée. “Président Trump vendu ce fantasme que nous allons retourner dans les années 1950 et être dans une sorte d’idyllique Couperet de castor monde qui n’était bon que pour les Américains blancs de la classe moyenne en premier lieu “, a déclaré le chanteur Yahoo! “Et cette idée a disparu. Elle est morte et ce n’est pas une option valable dans ce monde moderne. Nous n’allons pas abattre les écoutilles et fermer le reste du monde. La vie n’existe plus de cette façon. Fondamentalement, le monde est un gâchis et tout ce que vous pouvez faire pendant cette tempête de merde est d’essayer d’être une personne morale, au moins, et de ne pas prêter attention à trop de ce bruit. Je fais de mon mieux pour faire la bonne chose dans mon personnel la vie parce que je ne peux vraiment pas changer ce qui se passe dans le bureau ovale. “

Blythe Il a poursuivi en disant que la situation politique actuelle dans le pays “serait hilarante pour moi si ce n’était pas aussi horrible en même temps. Vous savez, nous avons ce bol de sorbet orange furieux au bureau ovale”, a-t-il déclaré. “Si vous allez être un politicien, au moins soyez prudent. Mais je ne sais pas. Peut-être qu’il est brillant. La façon dont il a été élu avec ce blitzkrieg de napalm à travers la synopsis misanthropique de l’Amérique centrale est une sorte de génie Nous allons rendre l’Amérique encore grande? Peu importe. Cela ne veut rien dire. Je n’ai jamais pensé que l’Amérique était mauvaise en premier lieu. Mais il a instillé une énorme quantité de peur et a ensuite dit: “Je suis le Messie.” Alors, vous savez, quand l’Amérique ne redeviendra pas grande, que se passera-t-il? “

“Agneau de Dieu” sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi de “VII: Sturm Und Drang” marquera AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe en juillet dernier en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

“Agneau de Dieu” a été enregistré avec un producteur de longue date Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM). Les invités spéciaux sur le disque incluent Jamey Jasta (LA HAINE RACE) et Chuck Billy (TESTAMENT).



