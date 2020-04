Agneau de Dieu Randy Blythe: pourquoi nous devrions abolir le collège électoral

AGNEAU DE DIEU chanteur Randy Blythe a appelé à une refonte du Collège électoral, l’une des plus anciennes institutions du système politique américain.

Le Collège électoral est basé sur le système fondamental d’élire les présidents par 50 élections simultanées dans tout l’État (plus D.C.) plutôt que sur un vote populaire national brut.

George W. Bush et Donald Trump tous deux ont perdu le vote populaire national lors de leurs élections respectives en 2000 et 2016, mais sont devenus président.

Parlant de la façon dont certains représentants de l’État utilisent l’épidémie de coronavirus pour instituer des ordres draconiens, souvent sans passer par le processus démocratique d’obtention d’un vote des assemblées législatives des États, Blythe a déclaré à Illinois Entertainer dans une nouvelle interview: “L’attention de tout le monde est tellement absorbée par le fait de rester en vie en ce moment, qu’il y a beaucoup de merdes louches en cours. Vous devez creuser pour cela, mais c’est tellement louche.”

Blythe, l’un des musiciens les plus politiquement conscients du metal extrême qui a écrit sur des questions sociales et politiques dans le passé, a poursuivi: “Avez-vous vu ce qui vient de se passer à Milwaukee avec leur primaire? Ils auraient pu retarder, mais les républicains ont insisté, alors les gens ont dû choisir entre leur santé et le vote d’un candidat démocrate. Et il y avait cinq bureaux de vote dans une ville de 600 000 habitants.

“Mec, c’est tellement fou”, a-t-il ajouté. “Et c’est insidieux. C’est systématique. Donc je n’ai aucune idée de ce qui va se passer avec les élections. Mais si vous pensez à notre pays et à sa Constitution, à ses valeurs fondamentales, je pense qu’ils sont sains. Mais ils doivent être mis à jour, comme un ancien ordinateur obtenant son système d’exploitation mis à jour. Notre système a besoin d’une refonte, mauvais. Et je pense que cela impliquerait de se débarrasser du Collège électoral, pour une chose. C’est un concept archaïque, et il est si facile à manipuler en votant -Gerrymandering de district. “

Excité précédemment proposé de désactiver le Collège électoral en faveur d’un vote populaire national lors d’une interview en 2004 avec Domaine Cleveland. Il a déclaré à l’époque: “Il y a beaucoup d’apathie des électeurs et je ne suis pas trop satisfait de notre système électoral. Je préférerais que le vote populaire l’emporte, plutôt que le Collège électoral. C’est juste moi, appelez-moi idéaliste. Mais puisque nous vivons dans une république et non dans une démocratie, nous avons le Collège électoral. “

Lundi, les républicains du Wisconsin ont subi une défaite, quelques jours seulement après avoir forcé les électeurs du Wisconsin à risquer leur santé et à se rendre aux urnes. Juge du comté libéral de Dane Jill Karofsky défaite de la justice conservatrice Daniel Kelly, un opérateur historique soutenu par Le président Donald Trump, dans une course pour un siège de 10 ans à la Cour suprême de l’État.

Blythe fait actuellement la promotion AGNEAU DE DIEUnouvel album éponyme, qui sortira le 8 mai via Records épiques aux États-Unis et Dossiers d’explosion nucléaire en Europe. Le suivi des années 2015 “VII: Sturm Und Drang” Des marques AGNEAU DE DIEUpremiers enregistrements avec Art Cruz, qui a rejoint le groupe l’année dernière en remplacement du batteur fondateur du groupe, Chris Adler.

