Aide! Groupe offrira un hommage en streaming

Si vous êtes fan de la musique de John, Paul, George et Ringo, nous sommes sûrs que cela vous intéresse. Les Beatles n’ont jamais pu jouer au Mexique –Il existe une légende urbaine selon laquelle Ernesto Uruchurtu ne l’a pas permis–; mais la Beatlemania est venue et se sent à ce jour avec des groupes entièrement dédiés à recréer l’expérience de voir le plus grand groupe de tous les temps.

L’un d’eux est Aide! Groupe, qui depuis les années 80 portent partout un spectacle spectaculaire. En plus d’être le groupe de reprises typique que nous voyons dans n’importe quel bar, ils vous assurent que vous vous sentez vraiment comme si vous étiez à un concert live des Fab Four. En plus de lancer les classiques que nous aimons, ils portent les mêmes tenues et même les instruments que les Beatles utilisaient pour représenter trois moments importants pour le groupe.

Qui est Grupo Help!?

Imaginez à quel point ils sont des canons, ont joué à plusieurs reprises au Cavern de Liverpool … oui, le même club où les Beatles sont devenus célèbres et où Brian Epstein les a trouvés. Comme si cela ne suffisait pas à penser qu’ils sont un bandota, ils ont également eu la chance de enregistrer quelques pistes dans les studios légendaires d’Abbey Road, l’endroit où Harrison, Lennon, McCartney et Starr ont composé une grande partie de leur discographie. Comment obtenez-vous l’œil?

Les concerts en direct sont actuellement en pause. Cependant, Aide! Groupe Il entre dans des émissions en streaming et dimanche prochain, le 5 juillet à 20 h, heure du centre du Mexique, ils feront une présentation dans ce format pour apporter votre spectacle au domicile de tous ceux qui veulent un peu plus des Beatles.

Et si vous avez envie de vivre la Beatlemania dans cette quarantaine, Ici, nous vous expliquons comment vous pouvez faire partie de ce showazo.

Comment puis-je voir le concert Grupo Help!

Tout comme dans un concert « normal », vous devez acheter votre billet. Pour cette occasion, le coût est 55 pesos, Quelque chose de bon marché compte tenu de la qualité de l’aide de Grupo!

Vous pouvez l’acheter ICI. Depuis que vous avez payé votre billet, Ils vous enverront un e-mail de Neerme (l’endroit où le concert sera diffusé) avec un code d’accès pour chaque billet que vous achetez.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’attendre la date, de rechercher le livestream à Neerme, de vous connecter à l’heure indiquée et de saisir le code pour voir le concert en direct et en couleur. Il est important de se rappeler que le code d’accès n’est valable que pour une seule personne. À aucun moment, deux personnes ou plus ne pourront utiliser le même code pour entrer.

Tu le sais déjà. Si vous avez envie de voir un spectacle unique, avec toutes les chansons que nous aimons des Beatles, vous ne pouvez pas manquer le concert de Grupo Help!

Pour vous donner une idée de ce que vous verrez le 5 juillet, Nous vous laissons une vidéo de ces fissures jouant « Here Comes The Sun »:

