Aidez les musiciens à envoyer des chèques de 500 £ à des musiciens britanniques – voici comment postuler

Help Musicians, une organisation caritative vieille d’un siècle qui soutient les artistes en période de difficultés financières, offre des chèques de 500 £ (610,12 $) aux musiciens qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

L’indemnisation sera distribuée par le Coronavirus Financial Hardship Fund, et les musiciens qui «souffrent de difficultés financières importantes» peuvent demander de l’aide en remplissant un formulaire en ligne. Help Musicians a réservé 5 millions de livres sterling (environ 6 millions de dollars) pour cette œuvre caritative.

Les questions de l’application semblent relativement simples; les demandes d’admissibilité de base, y compris l’âge, le statut de citoyenneté, les capacités musicales, etc., peuvent être répondues d’un simple clic. Des questions supplémentaires et une demande de preuve de compétence musicale de haut niveau, soit par le biais d’un CV ou d’une séquence vidéo, suivent.

Aidez les musiciens à informer les candidats de leur acceptation ou de leur refus dans 10 jours ou moins, et les fonds seront transférés par dépôt direct dans les comptes des particuliers approuvés. Les artistes ne peuvent demander le paiement de 500 £ pour les difficultés financières du coronavirus qu’une seule fois, et de même, chaque musicien britannique est éligible pour recevoir un seul paiement du programme de support.

Help Musicians fait partie de plusieurs organisations qui aident les artistes au milieu de la pandémie de coronavirus. La Music Producers Guild (MPG) a appelé le gouvernement à distribuer des paiements de soutien aux techniciens et producteurs de musique, et plus tôt dans la journée, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les travailleurs indépendants seront admissibles à recevoir 80% de leur salaire mensuel jusqu’à ce que le pays reprenne ses activités normales. .

Aux États-Unis, le plan de relance colossal du Sénat prévoit des fonds pour un éventail de travailleurs indépendants et de concerts, y compris des musiciens; la Chambre votera demain sur le projet de loi. L’Académie de l’enregistrement et MusiCares, Rihanna et Spotify, pour n’en nommer que certains, ont fait des dons de plusieurs millions de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus.

Dans d’autres nouvelles encourageantes sur les coronavirus, un épidémiologiste chevronné, Neil Ferguson, a indiqué aujourd’hui que le Royaume-Uni subira probablement beaucoup moins de victimes de COVID-19 qu’il ne l’avait initialement prévu. La semaine dernière, le professeur a brossé un tableau assez sombre de la situation, bien qu’il en soit venu à croire depuis que la crise est gérable.