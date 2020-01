Ainsi, le line-up de la Corona Capital Guadalajara 2020

Ce mercredi 22 janvier, la programmation officielle de la troisième édition du Crown Capital Guadalajara a été annoncée, un festival qui, en seulement deux ans, a montré qu’il pouvait atteindre le festival qui se déroule depuis 10 ans à l’Autodromo Hermanos Rodríguez de Mexico. Et pour cela, les organisateurs portaient une pancarte qui comprend The Strokes, and Kings of Leon, comme têtes d’affiche.

Comme base, le Crown Capital Guadalajara apporte des groupes comme Poulains, Miami Horror, Immobilier, Les ruches, Des monstres et des hommes, Nick Murphy, Washed Out, Two Door Cinema Club, Wild Nothing, Little Dragon, Young the Giant, Beach Fossils, Death Cab For Cutie, et de plus. Beaucoup de ces groupes ont récemment joué dans notre pays en tant que Two Door Cinema Club, qui étaient présents à la dixième édition du CC au CDMX en 2019.

Le Corona Capital Guadalajara 2020 se tiendra les 16 et 17 mai sur l’Asronade Stadium d’Akron. La La prévente de Citibanamex débute les 28 et 29 janvier. La vente générale de billets commence le 30 janvier. Comme nous pouvons le voir, la couronne capitale Guadalajara suit les traces de son frère à Mexico et aura deux jours pleins de musique, expériences, gastronomie et tout ce que ce festival nous a offert.

La première édition de 2018 a permis de montrer au public que de grands festivals peuvent également quitter Mexico, et quoi de mieux qu’une des plus grandes villes du pays comme Guadalajara.

#CoronaCapitalGDL

Prévente @Citibanamex: 28 et 29 janvier

Vente générale: 30 janvier

Voir plus d’informations sur notre site officiel: https://t.co/mdePyiYkkh pic.twitter.com/MpaGrO8vdV

– Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) 22 janvier 2020

Ici, The Killers, Alanis Morissette, David Byrne, Cut Copy, Matt et Kim, Poolside et d’autres groupes qui ont promu la deuxième édition tenue en 2019 ont été présentés. Pour cette année, les organisateurs du Crown Capital Guadalajara ont tiré au sort avec les têtes d’affiche dirigées par Tame Impala, Yeah Yeah Yeahs, The Chemical Brothers, Phoenix, entre autres, dans une affiche entièrement anglo.

Ici, nous vous laissons les prix de l’édition 2020 du Corona Capital Guadalajara: