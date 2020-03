Airbnb refuse de rembourser les réservations SXSW, les clients commencent à riposter

La frustration monte car les détenteurs de billets SXSW se voient refuser le remboursement des séjours Austin Airbnb.

Airbnb a précédemment étendu sa politique de remboursement des «circonstances atténuantes» pour couvrir les locataires qui avaient prévu de rester dans (ou qui vivent dans) des pays et des zones qui ont été particulièrement touchés par la pandémie de coronavirus (COVID-19), notamment la Chine, la Corée du Sud et Italie.

Cependant, beaucoup de ceux qui ont acheté des billets pour le méga festival SXSW récemment annulé n’ont pas pu récupérer leur argent de location Airbnb, et leur frustration (compréhensible) monte.

En annonçant l’annulation stupéfiante de leur événement de 10 jours, les organisateurs de SXSW ont souligné que la décision avait été motivée par la ville d’Austin. De toute évidence, les responsables du gouvernement d’Austin souhaitaient éviter une augmentation des cas de COVID-19 dans les limites de la ville, en particulier en raison de la propagation de la communauté, c’est-à-dire de personne à personne. À ce jour, Austin n’a signalé aucune infection dans la communauté.

Dit succinctement, les villes du Texas ont émis des ordres d’urgence en réponse au coronavirus. Mais les responsables de l’État du Texas ne l’ont pas fait; un état d’urgence mandaté par le gouverneur devra être déclaré avant qu’Airbnb n’autorise le remboursement des circonstances atténuantes pour les locations à Austin et dans d’autres destinations au Texas. Jusqu’à présent, 16 cas de COVID-19 ont été signalés dans «The Lone Star State».

S’étendant sur ce point, il semble que seules les restrictions de voyage / mouvement émises par les gouvernements étatiques ou fédéraux suffiront en termes d’annulations de circonstances atténuantes Airbnb.

De plus, les vols bloqués en raison du coronavirus permettront aux locataires Airbnb concernés d’annuler leurs réservations et de recevoir un remboursement complet. Ceux qui travaillent dans les soins de santé / le contrôle des maladies et réagissent à la pandémie, ainsi que ceux qui sont infectés par COVID-19 (ou qui sont surveillés pour les symptômes), peuvent également récupérer leur argent de location Airbnb via la voie des circonstances atténuantes.

Sur Twitter, les participants potentiels au SXSW et les locataires d’Airbnb piquent leurs frustrations. Par exemple, un utilisateur qui s’est vu refuser le remboursement de sa réservation à Austin Airbnb a écrit: «Je taiing [taking] mon entreprise ailleurs la prochaine fois. Les hôtels ne font pas ça. ” Une autre personne a déclaré que les politiques de soutien et de remboursement d’Airbnb constituaient un «comportement abusif» et un tweet séparé a pourtant identifié les pratiques d’Airbnb comme «honteuses», avant de déclarer que la marque «avait perdu mon respect».

Bien qu’Airbnb soit inondé de messages en colère, de plaintes et de demandes de remboursement émanant de ceux qui avaient prévu de participer à SXSW, les responsables de la société n’avaient pas publié de déclaration publique à ce sujet au moment de la rédaction de cet article.

Plus tôt dans la journée, le Michigan a confirmé deux cas de COVID-19 et le gouverneur de l’État, Gretchen Whitmer, a déclaré l’état d’urgence. Ce faisant, le gouverneur Whitmer a suivi l’exemple de la Californie, de Washington, de la Floride et de plusieurs autres États américains.