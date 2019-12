Airbourne annonce sa tournée nord-américaine du printemps 2020

Rockers australiens AIRBOURNE entreprendra la première tournée nord-américaine à l'appui de leur nouvel album rugissant (et cinquième au total) "Boneshaker", maintenant disponible via Spinefarm Records. La tournée de printemps débute le 20 avril à New York et se termine le 23 mai à Montréal. Le trek comprend des apparitions dans plusieurs grands festivals de rock, tels que Temple Sonique et Épicentre.

"Nous sommes méga pompés au maximum pour apporter le «Boneshaker» tournée mondiale aux États-Unis ", explique le chanteur et guitariste Joel O'Keeffe. "Nous avons flambé sans arrêt à travers l'Europe et l'Australasie et maintenant nous nous dirigeons vers les États-Unis pour vous botter le cul!"

Des dates de tournée:

30 avril – New York, NY – Gramercy Theatre



01 mai – Philadelphie, Pennsylvanie – Underground Arts



02 mai – Washington, DC – Hôtel Rock & Roll



03 mai – Concord, NC – Epicenter Festival *



06 mai – Houston, TX – Bronze Peacock / House of Blues



07 mai – Dallas, TX – Three Links Deep Ellum



09 mai – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall



10 mai – Daytona Beach, FL – Bienvenue à Rockville *



11 mai – Atlanta, Géorgie – The Masquerade



12 mai – Nashville, TN – The Basement East



14 mai – Chicago, IL – Bottom Lounge



16 mai – Columbus, OH – Sonic Temple *



18 mai – Buffalo, NY – Salle de jeux



19 mai – London, ON – London Music Hall



20 mai – Toronto, ON – Lee's Palace



22 mai – Québec, QC – Imperial Bell



23 mai – Montréal, QC – Théâtre Corona

* Date du festival

"Boneshaker" a été libéré le 25 octobre via Spinefarm Records. La pochette du disque est une collaboration entre Matt Read de Combustion Ltd., et Sean Tidy de Design House Studio Ltd.

Avec la création de "Boneshaker", AIRBOURNE a décidé de prendre le chemin plus audacieux; pour s'aligner avec le producteur de Nashville Dave Cobb, dont les crédits comprennent à la fois Chris Stapleton et "Une star est née" bande sonore.

AIRBOURNE guitariste Matt "Harri" Harrison Raconté HMV.com sur la décision de travailler avec Cobb: "Il a fallu un appel téléphonique et il était toujours en tête de notre liste. Son nom n'est pas difficile à trouver dans notre monde; il a un succès incroyable. Je pense qu'il est probablement le plus grand producteur du monde, et il a toujours été quelqu'un nous en avons parlé. Il a fait tellement de gros disques country. Il n'y a pas énormément de sons, ce qui nous concerne dans ces disques, mais vous pouvez toujours dire que c'est lui qui produit; il fait toujours quelque chose d'un peu différent. Les guitares sonnent très bien , les tambours sonnent bien – cela ressemble toujours à des êtres humains dans une pièce qui sont excellents avec leurs instruments. "

"Quand nous avons parlé pour la première fois, nous lui avons parlé de ROBOT NOIR" Mat a continué. "C'était un groupe dans lequel il faisait partie de ses camarades et ils font cette superbe reprise de Eric Clapton's 'Cocaïne'. C'était un gros record pour nous. Lorsque nous lui avons parlé, il était très clair qu'il voulait le même type de dossier que nous. Nous voulions faire quelque chose de super brut et mettre en bouteille ce que nous faisons sur scène. "



