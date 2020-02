Aitch a-t-il remporté un Brit Award? La catégorie du meilleur nouvel artiste était empilée! – HITC

Il a basculé dans un grand costume, mais Aitch a-t-il remporté un Brit Award cette nuit?

Il a dominé 2019, mais Aitch a-t-il remporté un prix britannique lors de la cérémonie de cette année?

Peu d’histoires à succès au cours des dernières années ont été aussi passionnantes à suivre que celles de Harrison Armstrong…

L’artiste de Manchester, âgé de 20 ans, est désormais mieux connu sous le nom de scène Aitch, un nom que les fans de musique connaissent désormais dans le monde entier.

En si peu de temps, il est passé d’un rappeur inconnu à plus de quatre millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Tout simplement incroyable, vraiment.

À l’école, il était toujours connu pour attirer une foule avec ses styles de jeux libres, mais même alors, ses camarades ne pouvaient pas prédire l’immense succès qu’il obtiendrait à un si jeune âge. On dirait encore que nous sommes aux premiers stades de sa carrière, mais il a déjà collaboré avec des titans comme Stormzy – il a figuré sur ‘Pop Boy’ – et a fait des vagues avec des singles comme ‘Taste (Make it Shake’) qui figure sur sa mixtape AitcH20.

Il continue de monter, mais les Britanniques l’ont-ils reconnu en envoyant un prix à sa manière?

Aitch a-t-il remporté un Brit Award?

Non, Aitch n’a pas remporté de Brit Award.

Il a été nominé dans la catégorie du meilleur nouvel artiste aux côtés de Lewis Capaldi, Dave, Mabel et Sam Fender.

Bien que certains fans pensaient qu’il était un shoo-in, le prix est allé à Lewis Capaldi. Si vous y réfléchissez, ce n’est pas vraiment une grosse surprise.

Bien sûr, ils sont tous talentueux et Aitch a connu une année 2019 vraiment incroyable, passant à la célébrité avec une détermination rapide. Cependant, le premier album studio de Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent – était sans doute l’album le plus populaire de l’année dernière, avec le single “Someone You Loved”.

Avec ce record, il est devenu l’un des plus grands artistes de la planète, donc assez juste.

Les fans parlent d’Aitch aux Brit Awards

Les fans d’Aitch ont afflué sur Twitter en pleine force, à la fois pendant la cérémonie et après pour offrir leurs pensées et leurs opinions.

Ça aurait été génial de le voir gagner un Brit pour tout son dur labeur, mais nous soupçonnons que son heure viendra dans un avenir proche!

Découvrez une sélection de tweets:

Brits Winners 2020

Même si Aitch n’a pas remporté de prix, d’autres grands artistes l’ont fait et ça vaut quand même le coup d’être célébré! Dave a remporté le prix le plus prestigieux – Meilleur album – pour son incroyable premier Psychodrama, qui était très bien mérité.

Consultez la liste des gagnants ci-dessous:

Meilleur album: Dave – Psychodrame

Meilleure femelle britannique: Mabel

Meilleur mâle britannique: Stormzy

Meilleur groupe britannique: poulains

Meilleure chanson: Lewis Capaldi – ‘Someone You Loved’

Meilleur nouvel artiste: Lewis Capaldi

Homme international: Tyler, le créateur

International féminin: Billie Eilish

Étoile montante: Celeste

Dans l’ensemble, une nuit formidable. Si Aitch le maintient tout au long de l’année, nous pourrions le voir en considération pour le meilleur mâle britannique, la meilleure chanson et même le meilleur album lors de la cérémonie de remise des prix 2021. Les fans l’encourageront sûrement!

Dans d’autres nouvelles, les fans pensent avoir trouvé la petite amie d’Aitch sur Instagram.