Alan Merrill, le compositeur de “I Love Rock ‘N’ Roll”, est décédé à 69 ans des coronavirus

Malheureusement, nous devons aujourd’hui annoncer une triste nouvelle pour le monde de la musique, car le compositeur américain Alan Merrill est décédé à l’âge de 69 ans après s’être battu pendant quelques jours contre COVID-19 ou coronavirus. Cela a été rapporté par sa propre fille, Laura sur son compte Facebook, qui avec un message émotionnel et énergique a dédié quelques mots d’adieu à son père au milieu de la pandémie à laquelle l’humanité est confrontée.

“Le coronavirus a pris mon père ce matin. On m’a donné deux minutes pour dire au revoir avant d’être renvoyé. Il semblait en paix et quand je suis parti, il y avait encore une lueur d’espoir. J’ai marché 50 pâtés de maisons jusqu’à ma maison, toujours avec de l’espoir dans mon cœur, mais Quand je suis entré dans la porte de mon appartement, j’ai appris qu’il était parti. Si quelque chose de bon peut en résulter, je vous prie de le prendre au sérieux. L’argent n’a pas d’importance. Les gens meurent. Ne pensez pas que cela n’arrivera pas à vous ou à votre famille forte », a déclaré la fille de Merrill.

Alan Merrill est né à New York le 19 février 1951, dès son plus jeune âge, il s’est intéressé à la musique, formant des groupes dans sa jeunesse bien qu’il ne connaissait pas le succès dans son pays natal parce que en 1968, il a déménagé au Japon où il est devenu de façon inattendue une rock star grâce à des chansons comme “Aoi Bata” et pour son travail avec des groupes comme Le plomb ou Vodka Collins avec les musiciens japonais Hiroshi ‘Monsieur’ Kamayatsu et Hiroshi Oguchi.

Au milieu des années 70, il a décidé de déménager à Londres pour poursuivre son rêve d’avoir un groupe prospère et il l’a fait, car dans 1974 avec le batteur Paul Varley et le guitariste Jake Hooker fondent The Arrows. Avec eux, il a réussi à entrer dans les tableaux de popularité avec des chansons comme “Touch Too Much” et “My Last Night With You”.

Malgré tous ces succès, peut-être que le plus grand de sa carrière a été de composer avec Hooker “I Love Rock‘ N ’Roll”, cette chanson barrée que nous sommes sûrs que quiconque a entendu. Bien que ce soit l’une de ces chansons qui a immédiatement incité tout le monde à faire de la guitare aérienne, Merrill et The Arrows l’ont gardée comme face B jusqu’à ce qu’ils décident de la jouer dans la seule performance télévisée du groupe.

Ce n’est que lorsque Joan Jett a trouvé et couvert la chanson au début des années 1980 que le nom d’Alan Merrill a été reconnu aux États-Unis.. Après cela, le musicien a continué à composer des albums déjà en solo et à jouer partout dans le monde.

Quelques artistes qui ont eu la chance de travailler avec lui, comme elle Joan Jett et le pain de viande ils ont pleuré la mort de Merrill et ont écrit quelques mots pour le musicien, se souvenir de lui comme l’un des esprits créatifs les plus importants qu’ils avaient le privilège de connaître.