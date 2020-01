Album ‘Adieu’: Diana Ross fait ses adieux aux Supremes

Leurs fans savaient que cela allait arriver depuis un certain temps, mais la nuit du 14 janvier 1970 a été émouvante pour les amoureux de les Supremes.

À la fin de 1969, Motown Records avait fait savoir que Diana Ross allait bientôt quitter le trio de superstars pour se forger une carrière solo. Le groupe a terminé l’année où ils avaient été tant de fois tout au long des années 1960: au sommet du Billboard Hot 100, avec le dernier single de Ross en tant que Supreme, ‘Someday’ll Be Together’. À l’insu du public, et avec ironie lourde, ses coéquipiers Mary Wilson et Cindy Birdsong n’apparaissent pas réellement sur la chanson.

À la nouvelle année, non seulement Ross préparait son premier matériel solo, mais le groupe, avec le nouveau membre Jean Terrell, avait commencé à enregistrer leur premier album sans elle. Cet ensemble, Right On, est sorti en avril 1970, date à laquelle le trio remanié figurait déjà dans les charts avec son single “ Up The Ladder To The Roof ”. Diana les rejoindrait bientôt avec son premier 45 solo, Ashford & «Reach Out And Touch (La main de quelqu’un)» de Simpson.

Mais au milieu d’une planification aussi chargée, il était encore temps pour un au revoir tumultueux. Le 14 janvier, au New Frontier Casino & Hotel de Las Vegas, Ross, Wilson et Birdsong (elle-même successeur de Florence Ballard, à partir de 1967) ont donné leur dernier concert ensemble.

Smokey Robinson et Marvin Gaye étaient parmi les collègues Motown dans le public pour voir la performance, qui est sortie sur l’album Adieu, étonnamment seulement un succès n ° 46 dans les charts américains. Il a été réédité en tant que Captured Live On Stage! en 1992. L’émission comprenait un mélange des premiers classiques des Supremes ainsi que des versions complètes de tubes ultérieurs tels que «Reflections», «Love Child» et bien sûr, un dernier «Someday We’ll Be Together».

Écoutez Captured Live On Stage! maintenant.

“Je voudrais remercier le Frontier Hotel et bien sûr tous nos fans et tous ceux qui nous ont accompagnés au cours des dix dernières années”, a déclaré Diana, avant de présenter Terrell au public. Précisément six jours plus tard, Ross était en studio pour enregistrer «Reach Out And Touch», et pour les fans de Supremes, les années 1960 étaient officiellement terminées.

La performance finale de Diana Ross avec les Supremes sur l’album Farewell, réédité en tant que Captured Live On Stage !, peut être achetée ici.

Suivez la playlist Motown d’uDiscover Hier, aujourd’hui, pour toujours.