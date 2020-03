Album de la cérémonie de lancement de Phantogram avec le single «Dear God»

Phantogram vient de sortir son quatrième album très attendu, Ceremony, après un temps bien mérité loin du studio et des projecteurs.

Cérémonie marque la première sortie du groupe en près de quatre ans depuis leur LP le plus vendu en 2016, Third. Pour commémorer leur nouvel album, le duo – composé d’amis de longue date Josh Carter et Sarah Barthel – a fait ses débuts avec son puissant single «Dear God» hier soir sur Jimmy Kimmel Live!

Sombre mais plein d’espoir, Ceremony, incarne une période difficile pour le groupe. Avant la sortie de l’album ce matin, Barthel a partagé une déclaration sur le compte Twitter du groupe, offrant des informations sur Ceremony et s’ouvrant sur la lutte contre la perte tragique de sa sœur au suicide en 2016.

«Quand Three a terminé, j’ai pensé que le poids de la tristesse et de la colère se relâcherait après avoir terminé l’enregistrement. Mon garçon, j’avais tort. Interpréter ces chansons tous les soirs, c’était comme revivre les sentiments encore et encore. Après cette tournée, j’étais complètement épuisé et épuisé. Après 10 ans passés dans ce groupe et investi mon cœur dans tout ce qui est Phantogram, je sentais que je n’avais rien d’autre ».

Elle a ajouté: «C’était le moment de réfléchir d’une manière que nous n’avions jamais connue auparavant. La vie après avoir perdu quelqu’un du suicide est très déroutante… Une fois la tournée terminée, nous avons dû sortir de la bulle du Phantogram et affronter la vraie vie. C’était presque comme si nous étions en mode survie. La cérémonie a été inspirée par la prise en charge personnelle et le fait de voir à quel point la vie quotidienne était devenue une lutte ».

Et donc, lors des tournées et des promotions autour de Three Wrap, Barthel et Carter ont pris du temps pour se reposer, passer du temps avec des amis et la famille et se concentrer sur leur santé mentale. Quand ils étaient prêt à commencer à travailler Cérémonie, ils ont opté pour un changement de décor et ont déménagé de l’État de New York au Laurel Canyon de Los Angeles.

Dans un communiqué de presse, Carter a déclaré: «Le processus de création de Ceremony était une approche plus rafraîchissante pour faire de la musique que la façon dont nous créons normalement. Nous sommes revenus à nos racines de nombreuses façons: faire de l’art, écouter des disques et écrire dans notre propre studio isolé dans les collines de Laurel Canyon. C’était libérateur et inspirant de simplement faire de la musique au fur et à mesure, tout en s’amusant. Cela nous a permis de repousser nos limites et de créer de nouvelles idées que nous n’avions pas encore explorées. »

La cérémonie est maintenant terminée et peut être achetée ici.