Albums Rolling Stones vintage pour des rééditions de vinyles à mi-vitesse

Un total de dix albums dans le catalogue inégalé des Rolling Stones sortira en tant que maîtres à mi-vitesse sur vinyle noir épais de 180 grammes le 8 mai, par Polydor / Universal Music Group International. Ils offrent un superbe aperçu de la créativité sans fin du groupe des années 1970 jusqu’aux années 2000.

Les albums ont été remasterisés et coupés dans le système révélateur de Mastering Half-Speed ​​dans les célèbres studios Abbey Road de Londres. Les nouveaux masters ont été créés à partir de transferts de bandes originales spécifiques au vinyle, pour obtenir le son optimal absolu.

Le premier titre annoncé dans la série est It’s Only Rock ‘N’ Roll, sorti à l’origine en 1974 et mettant en vedette le hit à succès “ It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) ” ainsi que la version Stones du Tentations ” n’est pas trop fier de commencer ”. 1976 Black and Blue, dans un emballage gatefold, comprend le single “Fool To Cry” ainsi que “Hot Stuff”.

À partir de 1980, Emotional Rescue contient la chanson à succès et “ She’s So Cold ”, tandis que Tattoo You a l’hymne de l’année suivante “ Start Me Up ” ainsi que “ Waiting On A Friend ” et “ Hang Fire ”. Undercover Of The Night ‘,’ She Was Hot ‘et’ Too Much Blood ‘, ainsi qu’un encart double face.

Le set Dirty Work de 1986 comprend le remake à succès des Stones de Bob et Earl’s ‘Harlem Shuffle’ ainsi que ‘One Hit (To The Body)’. Ensuite, Steel Wheels (1989), avec ‘Mixed Emotions’, ‘Rock And A Hard Place ‘,’ Almost Hear You Sigh ‘et’ Terrifying ‘. Le salon Voodoo de 1994, sur double vinyle avec emballage gatefold, présente’ Love Is Strong ‘,’ You Got Me Rocking ‘,’ Out Of Tears ‘et’ I Go Sauvage.’

À partir de 1997, Bridges to Babylon, également en double vinyle avec emballage gatefold, a «Anybody Seen My Baby», «Saint Of Me» et «Out Of Control». Enfin, A Bigger Bang 2005 contient des faits saillants tels que «Streets Of Love», «Rough Justice», «Rain Fall Down» et «Biggest Mistake».

