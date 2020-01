Alcatrazz met la touche finale à son premier album studio en 34 ans

Original ALCATRAZZ bassiste Gary Shea a rejoint le groupe. La composition actuelle du groupe est complétée par les autres membres fondateurs Graham Bonnet (voix) et Jimmy Waldo (claviers), avec guitariste Moignon “Shredlord” et batteur Mark Benquechea.

ALCATRAZZLe nouvel album de studio est presque terminé et sortira mi-2020. Le disque a été mixé par Andy Haller.

Bonnet dit: “Cet album est pour les fans des deux premiers ALCATRAZZ enregistrements, en particulier celui avec Yngwie [[Malmsteen]. Nous ne plaisantons pas ici. Cela va être lourd et piloté par la guitare – beaucoup de ce style de guitare néo-classique, avec des riffs lourds et des voix exagérées… Nous sommes prêts à prendre ALCATRAZZ au niveau supérieur avec cela, notre premier album studio depuis 1986. “

ALCATRAZZLe prochain album de LP comprendra également des contributions de Chris Impellitteri, Steve Vai, Bob Kulick, Dario Mollo et le Japon déchiqueteur Nozomu Wakai dans ce qui est décrit dans un communiqué de presse comme “un ‘Bonnet-Shred-Fest ‘de certains des guitaristes de son passé. “

ALCATRAZZ sera largement en tournée en 2020/2021 et au-delà.

Bonnet, Waldo et Karité précédemment réunis après 33 ans pour une série unique de spectacles à Osaka, Nagoya et Tokyo, Japon en mars 2017. Pour l’occasion spéciale, le groupe a été complété par Mark Benquechea (batterie) et Conrado Pesinato (guitares), à la fois du GRAHAM BONNET BAND.

ALCATRAZZ a été formé en 1983 par d’anciens ARC EN CIEL et GROUPE MICHAEL SCHENKER chanteur Graham Bonnet de même que Waldo et Karité et ils ont continué à faire trois albums studio dans les années 1980. Le premier album du groupe comprenait un jeune guitariste suédois, Yngwie Malmsteenet leur deuxième album mettait en vedette un virtuose de la guitare Steve Vai. ALCATRAZZ séparés en 1987 après la sortie de leur troisième album, “Jeux dangereux”.

