Alessia Cara en tête des nominations aux prix Juno 2020

Alors que la saison des récompenses se poursuit, les Juno Awards (les Grammys canadiens) ont annoncé leurs nominés pour 2020, avec Alessia Cara en tête du peloton.

«Merci pour les 6 nominations aux Juno Awards, si flatté et excité d’accueillir aussi! Rendez-vous le 15 mars », a tweeté la chanteuse.

L’auteur-compositeur-interprète pop canadienne est en lice pour le single de l’année pour sa chanson ‘Out Of Love’, l’album de l’année pour son deuxième album, Les douleurs de la croissance, Artiste de l’année, auteur-compositeur de l’année, album pop de l’année, et son producteur Jon Levine a également un clin d’œil au producteur de l’année.

Cara fait face à une concurrence féroce dans la catégorie du single de l’année, où elle affronte Shawn Mendes et Camila Cabello’s Señorita, bülow Sweet Sweet Lies, Lennon Stella L La Da Da et Scott Helman Hang Ups.

Dans la catégorie Album de l’année, ses collègues nominés incluent INSCAPE d’Alexandra Streliski, Shine A Light de Bryan Adams, Michael Buble love et NAV’s Bad Habits. Artiste de l’année est également un groupe difficile à battre, comprenant l’étoile montante Jessie Reyez, Shawn Mendes, le rappeur Tory Lanez et le vétéran de la pop Bryan Adams.

En dehors du talent natif, certains des plus grands albums de l’année concourront à nouveau pour l’Album international de l’année qui comprend le remerciement d’Ariana Grande, ensuite, Quand nous nous endormons de Billie Eilish, Où allons-nous?, Ed Sheeran’s No .6 Projet de collaboration, Free Spirit de Khalid et Bleeding d’Hollywood par Post Malone.

Les organisateurs de Junos ont également annoncé la première liste d’artistes confirmés qui comprend Jann Arden, Lennon Stella, The Glorious Sons et Daniel Caesar.

Les Junos, organisés par l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, auront lieu à Saskatoon, en Saskatchewan, le 15 mars et seront diffusés sur le réseau de la CBC.

Cara s’occupera également de l’accueil cette année, succédant à Sarah McLachlan.

Visitez le site officiel Juno pour la liste complète des nominés.