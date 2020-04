Alessia Cara lance la série Livestream MTV Unplugged At Home

MTV vient de lancer un tournage en direct de sa longue série télévisée Unplugged, conçue à la lumière de la pandémie COVID-19. MTV Unplugged At Home, qui a débuté aujourd’hui avec un set acoustique par Alessia Cara, proposera des performances à domicile dépouillées d’artistes du monde entier. La série, qui sera diffusée sur les comptes YouTube, Twitter et Instagram de MTV, fait partie de la campagne #AloneTogether de la chaîne musicale, qui informe les jeunes sur la manière dont ils peuvent aider à aplatir la courbe de propagation du virus.

L’auteure-compositrice-interprète canadienne Alessia Cara a lancé la série avec un décor intime depuis sa salle de bain. La chanteuse de «Stay» a encouragé ses fans à rester à l’intérieur, avant d’ouvrir avec la chanson «Rooting For You» de son nouvel EP, This Summer. Elle a suivi avec ‘Octobre’, partageant que la chanson est, “Une chanson significative pour moi, parce que je l’ai écrite à une époque où j’avais l’impression de guérir enfin de beaucoup de choses que je ne pouvais pas guérir pendant un moment … En ce moment, je voulais encapsuler ce sentiment de joie – juste sentir ce genre de poids tomber de moi que je portais et assumais depuis longtemps. » Cara a conclu avec ‘A Little More’, sorti de son album de 2018, The Pains of Growing.

Aujourd’hui a également marqué la sortie de «I Choose» de Cara – une chanson originale qu’elle a co-écrite pour le prochain long métrage d’animation de Netflix, The Willoughbys, basé sur le livre de Lois Lowry. L’auteur-compositrice-interprète a fait ses débuts d’actrice dans le film, exprimant le rôle de Jane. Elle a rejoint une gamme de talents composée de stars, dont Will Forte, Maya Rudolph, Terry Crews, Martin Short, Jane Krakowski, Sean Cullen et Ricky Gervais. The Willoughbys sera présenté le 22 avril.

En venant sur MTV Unplugged At Home, les téléspectateurs peuvent s’attendre à des performances d’une gamme d’artistes, y compris Finneas, Jewel, Shaggy, Monsta X, Bazzi, CNCO et Melissa Etheridge, qui sont apparus sur le MTV Unplugged original en 1995. Tout au long des années 90, le série extrêmement populaire a présenté des performances intimes et dépouillées de certaines des plus grandes stars de l’époque et a donné naissance à de nombreux albums les plus vendus. Les artistes notables comprenaient Eric Clapton, Alanis Morissette, Alice In Chains et, surtout, Nirvana.

MTV Unplugged At Home est le dernier d’une série d’événements et de performances diffusés en direct alors que le monde se met en quarantaine contre la pandémie de COVID-19. Dans une déclaration officielle, MTV a offert des détails supplémentaires sur le programme. “Réimaginant la série musicale bien-aimée comme une expérience numérique multiplateforme, la nouvelle série de mini-concerts mettra en vedette des décors acoustiques dépouillés d’artistes exécutant leurs plus grands succès, permettant aux amateurs de musique de trouver du réconfort dans leurs nouvelles réalités aux côtés de leurs fans”. La déclaration a également ajouté que, “En plus de la liste d’artistes mondiaux, les chaînes internationales de MTV présenteront des performances d’acteurs locaux dans leurs pays respectifs à travers le monde”.

