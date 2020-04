Alessia Cara, The Vamps, SG Lewis et plus encore pour jouer à Lockdown Live

Virgin EMI a annoncé le projet de son tout premier «Lockdown Live», une expérience musicale multi-genre mettant en vedette certains de leurs plus grands artistes en soutien à Global Citizen et au Fonds de réponse solidaire Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le festival de musique en direct de trois jours se déroulera du 3 au 5 avril et comprendra 32 actes de musique pop, alternative, urbaine et de danse. Chaque artiste jouera en direct de chez lui et toutes les performances seront retransmises en direct sur le site du festival. site officiel.

Le festival commence avec la scène Rhapsody soutenue par Jungle Creations et présente des performances de Hrvy, The Vamps, Alessia Cara, Tori Kelly, DJ Jay Pryor et SG Lewis.

Le deuxième jour mettra en lumière les talents de la scène alternative sur la scène Fools Gold, avec l’émerveillement néo-soul Lily Moore, Olivia Dean, Twin Atlantic et Vera Blue complétant la programmation.

Alors que le troisième et dernier jour se déroule sur la scène virtuelle Encore, parrainée par Seasoned at Buzzfeed UK. La scène Encore mettra en vedette des talents britanniques et internationaux, notamment Duchesse, Maya B, Wauve et Adekunle Gold.

«Lockdown Live» est le dernier en date de plusieurs événements en direct parsemés d’étoiles notamment Twitch Stream Aid, Elton John et le salon Living Room Concert for America d’iHeart, l’événement DJ de Beatport de 34 heures et le FORT numérique FORT, qui ont eu lieu à la place de la vitrine annulée SXSW du magazine en mars.

Visitez le site officiel de l’événement pour plus de détails et consultez la liste complète ci-dessous.

Stage Rhapsody soutenu par Jungle Creations – 3 avril

SG Lewis – 00: 10-00: 30

Wanklemut – 23h30-23h50

Jay Pryor – 22: 50-23: 10

Alessia Cara – 22: 10-22: 30

Tori Kelly – 21h30-21h50

Les vampires – 20: 50-21: 10

HRVY – 20: 10-20: 30

New Hope Club – 19: 30-19: 50

Arlissa– 18: 50-19: 10

Alice Chater – 18: 10-18: 30

Celina Sharma – 17: 30-17: 50

Calum Scott – 16: 50-17: 10

Beatrich – 16: 10-16: 30

Quatre diamants – 15h30-15h50

303 – 14: 50-15: 10

Rika – 14: 10-14: 30

Fools Gold Stage – 4 avril

Vera Blue – 20: 20-20: 40

Twin Atlantic – 19: 40-20: 00

James Smith – 19: 00-19: 20

KAWALA – 18: 20-18: 40

Olivia Dean – 17: 40-18: 00

Lily Moore – 17: 00-17: 20

Zuzu – 16: 20-16: 40

Sophie & The Giants – 15: 40-16: 00

Quandjeune – 15: 00-15: 20

Encore Stage soutenu par assaisonné à Buzzfeed Uk – 5 avril

Adekunle Gold – 21: 00-21: 20

Nana Rogues – 20: 20-20: 40

Br3nya – 19: 40-20: 00

Wauve – 19: 00-19: 20

Maya B – 18: 20-18: 40

Duchesse – 17: 40-18: 00

TianaMajor9 – 17: 00-17: 20