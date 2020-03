Alestorm sortira en mai son album “Curse Of The Crystal Coconut”

Métallurgistes pirates écossais ALESTORM sortira son nouvel album, “Malédiction de la noix de coco en cristal”, le 29 mai via Napalm Records.

Deux ans après la sortie de “Pas de tombe mais la mer”, l’équipe de pirate métal potable – dirigée par des courageux Capitaine Christopher Bowes – est fier de présenter onze hymnes à la bombe dans sa signature de mode chaotique.

Rompant avec la représentation stéréotypée des pirates comme les loups solitaires de la mer, sur “La malédiction de la noix de coco en cristal” ALESTORM sera rejoint par Ally Storch de SUBWAY TO SALLY (violon sur tout l’album) et Capitaine Yarrface de RUMAHOY, entre autres. La variété des morceaux présentés sur l’album satisfera même les amateurs d’aventure les plus exigeants et deviendra une bande-son instantanée pour les soirées pirates les plus folles. “Chomp Chomp”, avec la voix de Vreth de FINNTROLL, peut vous donner envie de ne plus jamais entrer dans les eaux libres, mais vous invitera certainement à danser sur des mélodies ravissantes. Le rythme entraînant de “Pirate Metal Drinking Crew” fait de la piste un autre hymne piétinant dans l’assortiment de ces maraudeurs à la recherche de trésors. Cependant, ne prenez pas leur rage trop gaiement, car une fois qu’ils déchaînent le “Mépris du pirate” et ses riffs brutaux, il n’y aura peut-être pas de retour…

Bien sûr, ce ne serait pas un ALESTORM album sans leur sens de l’humour unique – cela, et bien plus, peut être trouvé sur la fête “Quest Chest Party Quest” ou le surprenant “Les zombies ont mangé mon vaisseau de fête”.

“Malédiction de la noix de coco en cristal” liste des pistes:

01. Quête du coffre au trésor



02. Fannybaws



03. Chomp Chomp



04. Tortuga



05. Les zombies ont mangé mon bateau pirate



06. Appel des vagues



07. Mépris du pirate



08. Bateau de merde (pas de fans)



09. Pirate Metal Drinking Crew



dix. Pied en bois Pt. 2 (Le boisement)



11. Henry Martin

ALESTORM est:

Christopher Bowes – chant, keytar



Gareth Murdock – guitare



Mate Bodor – basse



Peter Alcorn – tambours



Elliot Vernon – clavier

Crédit photo: Elliot Vernon

