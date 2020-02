Alex Skolnick de Testament approuve Elizabeth Warren pour le président

TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a approuvé Elizabeth Warren pour le président, quatre jours après que le sénateur du Massachusetts a donné un débat enflammé à Las Vegas.

Plus tôt aujourd’hui, Skolnick a pris son Twitter pour déclarer: “Je vote pour #ElizabethWarren à la primaire de New York.”

Mardi dernier (18 février), Alex a tweeté une photo de lui avec Garenne et a écrit dans une légende d’accompagnement: “#PresidentWarren est éligible. Passez le.” Plus tard dans la même journée, il a écrit à propos de son choix: “La nomination est loin d’être certaine, mais elle ne doit pas encore être comptée. Oui, elle a fait des erreurs – tout comme tout le monde est toujours en course – mais le blâme envers elle semble injuste ( & devrait passer). @ l’intelligence d’Ewarren, l’expérience et la décence devraient compter 4 quelque chose. “

Un mois plus tôt, le 14 janvier, Skolnick était tout aussi enthousiaste à l’idée d’une Garenne présidence, écrivant: “Je suis prêt pour Président Elizabeth Warren“

Garenne a été félicitée pour sa performance au débat de mercredi après avoir glissé dans les sondages après de mauvaises performances dans l’Iowa et le New Hampshire, les premiers États à accueillir des concours de nomination. Garenne est arrivé troisième dans l’Iowa et quatrième dans le New Hampshire. Elle a également terminé à la quatrième place au Nevada.

Malgré cela, Garenne bondi à 19% et la deuxième place dans un CBS News/YouGov un sondage national publié dimanche, devançant le favori Le sénateur Bernie Sanders (28%) mais légèrement en retrait Joe Biden (17%) et Michael Bloomberg (13%).

Skolnick n’a pas caché ses opinions politiques, tweetant fréquemment contre Donald Trump”, notamment en implorant le président américain de “sortir l’ENFER de NOTRE pays” en août 2017 après Atout a tweeté sur son projet de mur frontalier tandis que la tempête tropicale Harvey a touché terre au Texas.

En 2012, Skolnick a tweeté ça Ted Nugent, Donald Trump et Dave Mustaine ne lui semblait pas “raisonnable” en raison de leur soutien “militant” au candidat présidentiel républicain de l’époque Mitt Romney.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.



Je vote pour #ElizabethWarren à la primaire de New York. https://t.co/pAFFUK2EhQ

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 23 février 2020

#PresidentWarren est éligible. Passez-le. https://t.co/DUpnYfqFI6 pic.twitter.com/qm2kpYD1EJ

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 18 février 2020

Merci, Pete. D’accord. La nomination est loin d’être certaine, mais elle ne doit pas encore être décomptée. Oui, elle a fait des erreurs – tout le monde est toujours dans la course – mais le blâme envers elle semble injuste (et devrait passer). @ l’intelligence d’ewarren, l’expérience et la décence devraient compter 4 quelque chose.

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 18 février 2020

Je suis prêt pour la présidente Elizabeth Warren https://t.co/brpJuI3STk

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 15 janvier 2020

#WarrenCastro # Warren2020 #TeamWarren #WarrenBrooklyn pic.twitter.com/8it86GrmaN

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 9 janvier 2020



