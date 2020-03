Alex Skolnick de Testament critique la réponse de l’administration Trump à une épidémie de coronavirus

TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a claqué le Atout la gestion par l’administration de l’épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus observée pour la première fois en Chine.

Plus tôt aujourd’hui, Skolnick a pris son Twitter d’écrire: “Regarder ce point de presse du PM – tous les orateurs félicitent le” leadership extraordinaire “du président. Même si c’était vrai (ce qui n’est manifestement pas le cas), ce n’est pas comme ça que ça se passe ici. De quel pays s’agit-il? Qui sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés ici? Quelqu’un achète-t-il ce fer à cheval?! WtF ” visage hurlant de peur “emoji.

Après un autre Twitter l’utilisateur a sonné en ce que “Ils s’assurent juste[[Donald Trump‘s]l’ego est apaisé parce que ses précieux numéros de marché sont dans le réservoir et il ne se taira probablement pas à ce sujet, ” Skolnick répondit: “Exactement. Je n’étais pas fan de George W. Bush mais après le 11 septembre – en mettant de côté la débâcle en Irak à suivre – au moins, il a pu donner un sentiment de réconfort pendant une période d’urgence. Et je ne me souviens pas de lui – ni d’aucun autre président – avoir été félicité par le personnel comme dans une vidéo en otage. “

Vendredi, lors d’une conférence de presse Atout a travaillé dur pour convaincre le public que son administration contrôlait le coronavirus, même si le nombre de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis a plus que doublé la semaine dernière.

Vendredi, lors d’un rassemblement en Caroline du Sud, le président a déclaré que les démocrates “politisaient” le virus. “Ils n’ont aucune idée. Ils ne peuvent même pas compter leurs votes dans l’Iowa”, a-t-il dit. Le samedi, Atout a précisé qu’il ne pense pas que le coronavirus lui-même est un «canular», mais la critique l’est.

Skolnick n’a pas caché ses opinions politiques, tweetant fréquemment contre Atout”, notamment en implorant le président américain de “sortir l’ENFER de NOTRE pays” en août 2017 après Atout a tweeté sur son projet de mur frontalier tandis que la tempête tropicale Harvey a touché terre au Texas.

En 2012, Skolnick a tweeté ça Ted Nugent, Donald Trump et Dave Mustaine ne lui “paraissait pas raisonnable” en raison de leur soutien “militant” au candidat présidentiel républicain de l’époque Mitt Romney.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.



Regarder ce point de presse du PM – tous les orateurs félicitent le «leadership extraordinaire» du Président. Même si c’était vrai (ce qui n’est évidemment pas le cas), ce n’est pas comme ça que ça se passe ici. De quel pays s’agit-il? Qui sommes nous? Comment on est venu ici? Est-ce que quelqu’un achète ce horsesh-t?! WtF?

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 9 mars 2020

Exactement. Je n’étais pas un fan de George W. Bush, mais après le 11 septembre – en mettant de côté la débâcle en Irak à suivre – au moins, il a pu donner un sentiment de réconfort pendant une période d’urgence. Et je ne me souviens pas de lui – ni d’aucun autre président – avoir été félicité par le personnel comme dans une vidéo en otage.

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 9 mars 2020



Mots clés:

testament

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).