Alex Skolnick de Testament critique Trump pour avoir omis de déclarer l’urgence nationale du coronavirus

TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a claqué Le président Donald Trump pour ne pas avoir émis de déclaration d’urgence pour la pandémie de coronavirus qui libérerait jusqu’à 40 milliards de dollars du Disaster Relief Fund pour aider le gouvernement de l’État local dans sa réponse au virus.

Plus tôt aujourd’hui, Skolnick a pris son Twitter d’écrire: “Nous avons une urgence légitime mais pas de déclaration ni d’ordonnance fédérale parce que ce n’est pas politiquement utile. Pourtant, un état d’urgence complet a été déclaré pour une caravane qui approche (dont personne ne se souvient) juste avant les élections de mi-mandat de 2018. “

ce n’est pas la première fois Alex a critiqué Atout la gestion par l’administration de l’épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus observée pour la première fois en Chine. La semaine dernière, le guitariste a fustigé Atout pour ne pas être en mesure de «transmettre un sentiment de réconfort pendant une période d’urgence».

Le vendredi, Atout a signé un projet de loi de dépenses de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le virus, dont plus de 3 milliards de dollars pour la recherche et le développement de vaccins, de kits de test et de traitements médicaux; 2,2 milliards de dollars pour aider les activités de santé publique en matière de prévention, de préparation et d’intervention; et 1,25 milliard de dollars pour soutenir les efforts internationaux visant à enrayer la propagation du virus.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 115800 personnes – dont au moins 1000 aux États-Unis – et tué plus de 4200 dans le monde, selon CNN.

Skolnick n’a pas caché ses opinions politiques, tweetant fréquemment contre Atout”, notamment en implorant le président américain de “sortir l’ENFER de NOTRE pays” en août 2017 après Atout a tweeté sur son projet de mur frontalier tandis que la tempête tropicale Harvey a touché terre au Texas.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.



Nous avons une urgence légitime mais pas de déclaration ni d’ordonnance fédérale parce que ce n’est pas politiquement utile. Pourtant, un état d’urgence complet a été déclaré pour une caravane qui approche (dont personne ne se souvient) juste avant les élections de mi-mandat de 2018. https://t.co/Dyt13XQ6L4

– Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 10 mars 2020



