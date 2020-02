Alex Skolnick de Testament défend Mitt Romney sur le vote pour condamner Donald Trump pour abus de pouvoir

TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a défendu Mitt Romney après que le sénateur de l’Utah a annoncé mercredi qu’il voterait pour condamner Le président Donald Trump dans le procès de mise en accusation. Romney sera le premier sénateur de l’histoire des États-Unis à voter pour destituer un président du même parti.

Le président fait face à deux accusations: abus de pouvoir et entrave au Congrès. Romney a déclaré qu’il voterait pour condamner le premier article de mise en accusation et acquitter le second.

Après un activiste conservateur Charlie Kirk tweeté plus tôt dans la journée que Romney “devrait avoir honte” et a exhorté “le peuple de l’Utah” à “RAPPELER Mitt Romney MAINTENANT,” Skolnick a répondu: “Tenté d’agir comme certains d’entre vous et de dire quelque chose comme” LARMES CONSERVATRICES !! ” ou ‘UNHINGED RIGHT !!’ Mais non, vous pouvez tous garder ce comportement. Pensez-y plutôt: @SenatorRomney & @justinamash ont une réputation conservatrice de longue date. Ils sont maintenant sur liste noire, uniquement pour #HeWhoCanDoNoWrong “

Représentant Justin Amash, un républicain de longue date qui est passé à l’indépendance l’année dernière, a voté pour la destitution.

Dans un discours au Sénat, Romney a expliqué comment sa foi mormone a influencé sa décision, en disant: “En tant que sénateur juré, j’ai prêté serment devant Dieu pour exercer une justice impartiale. Je suis profondément religieux. Ma foi est au cœur de qui je suis. Je prête serment devant Dieu aussi énormément important. Je savais dès le départ que la tâche de juger le président, le chef de mon propre parti, serait la décision la plus difficile à laquelle j’aie jamais été confrontée. Je ne me trompais pas. “

Romney a continué en disant qu’il croit Atout abusé du pouvoir de son bureau quand il a demandé à l’ukrainien Président Volodymyr Zelensky enquêter sur les allégations concernant le fils de l’ancien Vice-président Joe Biden, un rival politique potentiel pour sa réélection. Il a ajouté que pendant qu’il voterait pour acquitter l’accusation d’entrave au Congrès, AtoutLes actions de l’Ukraine contre l’Ukraine ont violé son serment d’office, ont “gravement tort” et ont exigé leur destitution. “Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il n’y avait pas de noms Biden, le président n’aurait jamais fait ce qu’il a fait “, Romney m’a dit.

Skolnick n’a pas caché ses opinions politiques, tweetant fréquemment contre AtoutLes politiques de la Chine, y compris le fait d’inciter le président américain à “sortir l’ENFER de NOTRE pays” en août 2017 après Atout a tweeté sur son projet de mur frontalier tandis que la tempête tropicale Harvey a touché terre au Texas.

En 2012, Skolnick a tweeté ça Ted Nugent, Donald Trump et Dave Mustaine ne lui semblait pas “raisonnable” en raison de leur soutien “militant” au candidat présidentiel républicain de l’époque Romney.

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.



