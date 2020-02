Alex Skolnick de Testament en bref passage en tant que guitariste d’Ozzy Osbourne en 1995: “ Il y avait encore beaucoup de folie dans ce camp ”

Andrew McKaysmith du “Cicatrices et guitares” podcast a récemment réalisé une interview avec le guitariste principal Alex Skolnick des métallurgistes de la région de la baie de San Francisco TESTAMENT. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

S’il est “surqualifié” pour jouer dans TESTAMENT compte tenu de ses réalisations dans le monde de la guitare jazz:

Alex: “J’entends ça parfois. Je pense que ça m’aide vraiment à pouvoir m’étirer. Nous sommes en quelque sorte à un moment donné – il y a eu toute cette période plus tardive du groupe que j’ai pu faire ça. J’ai pu m’étirer et équilibrer tous mes autres styles de musique et travailler avec des musiciens en dehors du monde du métal. C’est difficile pour moi d’exister dans une bulle. J’adore jouer de la musique. Les fans sont incroyables, la communauté est incroyable, mais je pense que l’une des choses qui a aidé est tout simplement de ne pas être coincé dans une bulle. Grâce à la technologie, pouvoir avoir un ordinateur personnel en tournée avec un studio d’enregistrement à part entière avec un logiciel et être en mesure de travailler sur n’importe quelle musique que je veux pendant la journée aide beaucoup, et aussi pouvoir envoyer des fichiers à d’autres musiciens ou travailler sur mes projets éducatifs, que ce soit du contenu vidéo pour TrueFire ou des projets écrits que je fais. Ce n’était pas comme ça les premières années du groupe. C’était juste une cocotte-minute pour sortir un album, aller directement en tournée, faire un cycle d’album, faire le prochain album. Je pense que pour moi, je devais m’éloigner et me développer tout seul. Mais maintenant, c’est différent. Le fait d’avoir eu du temps libre et de pouvoir l’équilibrer le rend beaucoup plus faisable. “

Sur le remplacement du défunt Criss Oliva dans SAVATAGE en 1994 pour l’enregistrement de “Poignée de pluie”:

Alex: “Ce fut un grand honneur. J’ai été un grand fan du groupe au lycée. J’étais l’un des nombreux amis – ce premier album qu’ils ont fait[1983’s[1983’s«Sirènes»], il n’était pas bien distribué. Ils n’avaient pas de vrai label à l’époque – c’était très difficile à obtenir. Tout le monde avait une cassette de troisième génération SAVATAGE record. A cette époque, je ne pouvais pas imaginer qu’on me demande de jouer pour SAVATAGE. Ça a marché. C’était très triste qu’il y ait eu une ouverture à cause de Crissest la perte. J’étais très honoré de le faire et c’était une très bonne chose à faire musicalement car, à ce moment-là, je n’avais à peu près enregistré que du thrash, TESTAMENT dans ses années de formation, ce qui est génial, mais c’est très limité. Avec SAVATAGE, Je joue avec des grooves lents, il y a du piano sur quelques pistes. C’était aussi une belle occasion d’explorer d’autres facettes de la musique. “

À l’atterrissage du concert de guitariste convoité Ozzy Osbournedu groupe en 1995 pour se faire dire moins d’un mois plus tard qu’il avait été donné à quelqu’un d’autre:

Alex: “C’était ce que c’était. C’était une de ces choses. Encore une fois, c’était probablement le plus grand concert de tous. Randy Rhoads était l’un de mes guitaristes préférés, mais je pense qu’à ce moment-là, oui, c’était une période étrange. Ils avaient en quelque sorte fait des allers-retours avec Zakk Wylde. À ce moment, Zakk Wylde, il est juste une présence tellement plus grande que nature et sachant ce que je sais du show-business maintenant, je le comprends. Ils étaient habitués à quelqu’un comme Zakk Wylde, comme un gros bûcheron. [Laughs] Je pense que c’est ce qu’ils avaient en tête. Avec tout le respect pour ZakkJe pense qu’il est super, [but] Excité était mon gars; Excité était ma grande influence. J’ai vraiment essayé d’en apporter plus, mais oui, c’était une période folle. D’après ce que j’ai entendu, juste la tournée était un peu folle. Il y avait encore beaucoup de folie dans le Osbourne camp. Il faut un certain savoir-faire pour pouvoir simplement entrer et en faire partie. Je suppose que je pourrais dire, si je peux être si audacieux, j’avais les compétences musicales, mais il y a plus que des compétences musicales requises. [Laughs] J’ai eu l’expérience et c’était tout. Cela a bien fonctionné. Cela m’a définitivement motivé à travailler plus dur pour développer mes compétences d’improvisation et me concentrer uniquement sur la recherche de ce que je voulais faire en tant que musicien. “

Dans une interview de 2004, Skolnick appelé l’expérience d’être abandonné de Ozzy‘s band “une leçon majeure dans le monde de la musique”. Il a expliqué: “Je rentre chez moi [after playing the Rock City gig in Nottingham, England] et n’entends rien pendant trois semaines. Enfin, j’ai appelé Sharonc’est[[Osbourne]assistant, qui était surpris qu’elle ne m’ait pas encore appelé et que je devais attendre un appel de Sharon. J’ai senti de mauvaises nouvelles. Quand Sharon appelé, elle m’a dit qu’ils aimaient vraiment mon jeu et apprécient le temps que j’ai passé, mais ils ont décidé d’embaucher quelqu’un d’autre, Joe Holmes. Avec tout le respect que je vous dois Holmes, à ce jour, tous ceux à qui j’ai parlé ne savent pas pourquoi ils [or she] pris cette décision. On m’a dit que c’était peut-être parce que Holmes était un ancien élève de Randy Rhoads. “

TESTAMENTest le nouvel album, “Titans Of Creation”, sortira le 3 avril via Explosion nucléaire.



