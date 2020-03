Alexandra Baker, une puissante publicitaire, à propos de sa collaboration avec Billie Eilish et Tove Lo

Dans le cadre de notre série en cours à l’occasion du Mois international de la femme, nous avons mis en avant des femmes de toutes les facettes de l’industrie grâce à notre campagne “Women To The Front”.

Avec la conviction que les femmes ne devraient pas seulement être au premier plan de la conversation ce mois-ci (mais tous les mois), notre objectif est de mettre en valeur les artistes, les entrepreneurs, les créatifs, les propriétaires d’entreprise et les pionniers. La prochaine étape de notre série est Alexandra Baker, fondatrice et PDG de High Rise public relations.

Originaire du Royaume-Uni, la journaliste et consultante basée à Los Angeles a commencé sa carrière à New York il y a 19 ans avant de se lancer seule avec High Rise, une agence de relations publiques et de conseil en musique, mode et style de vie.

Représentant certains des plus grands talents du monde, Baker a constitué une impressionnante liste de clients féminins, dont Billie Eilish, Clairo, Tove Lo, Melanie C et M.I.A, pour n’en nommer que quelques-uns. En plus de représenter les titans de l’industrie, Baker travaille également à développer des talents émergents avec des soins individualisés et attentifs aux détails.

En tant que vétéran des relations publiques et femme PDG, Baker occupe une position unique dans ses perspectives envers l’industrie de la musique. Elle reconnaît à quel point elle a de la chance de travailler non seulement avec des artistes aussi talentueux, mais aussi avec de bons artistes.

«Je déteste paraître ringard mais je suis vraiment si chanceux et reconnaissant de pouvoir travailler avec autant de bonnes personnes, tous mes clients le sont, et je me fais un devoir de les aider à trouver les plateformes et les partenariats pour utiliser leur bonne volonté pour aider les autres », partage Baker.

«Je pense vraiment que nous dormons tous mieux la nuit et que nous pouvons gérer la folie qu’est l’industrie de la musique, si nous trouvons tous le temps d’aider les autres dans une certaine mesure.»

En ce qui concerne ses propres tendances musicales, Baker cite ‘Be Happy’ de Mary J Blige, ‘Love Hangover’ de Diana Ross et ‘Summertime Sadness’ de Lana Del Rey, mais mentionne également le hit fracassant d’Eilish, ‘bad guy’ (Duh!) .

Baker a une affinité particulière pour Eilish, avec qui elle travaille depuis l’âge de 14 ans. Les deux ont bâti une relation professionnelle solide et solidaire au fil des ans, qui demeure alors que la popularité d’Eilish continue de monter en flèche astronomique.

Pourtant, dit Baker, Eilish reste un client humble et travailleur: «Travailler avec Billie a été l’une des expériences les plus incroyables de ma carrière à ce jour». Baker poursuit: «Tout ce dont nous avons rêvé s’est réalisé. Voir une jeune femme si jeune, brillante et farouchement indépendante s’épanouir au fil des ans et s’épanouir et découvrir que sa voix a été plus que satisfaisante. Pas seulement en tant que publiciste, mais en tant que femme et mère, je ne pourrais pas être plus fier. »

Baker continuera de constituer une liste de clients significative non seulement pour défendre les artistes féminines, mais pour tous les artistes partageant sa faim pour créer une industrie plus lumineuse et plus significative.

Visitez notre site Women To The Front pour plus de profils, listes de lecture et fonctionnalités qui célèbrent les nombreuses réalisations des femmes dans la musique dans tous les genres et professions.

