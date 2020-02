Alexandrie annonce une tournée américaine au printemps 2020 avec une marche arrière

DEMANDER ALEXANDRIE, l’un des groupes les plus écoutés, téléchargés, regardés et écoutés en une génération, a annoncé la “Comme une maison en feu” Visite aux États-Unis avec des invités spéciaux TOMBER EN INVERSE, FAIRE LA GUERRE et HYRO LE HÉROS.

le “Comme une maison en feu” La tournée débutera le jeudi 30 avril à Phoenix, Arizona et aura 21 arrêts supplémentaires avant de se terminer à Minneapolis, Minnesota, le dimanche 31 mai.

DEMANDER ALEXANDRIE et Citi les préventes seront mises en ligne demain, le 4 février à 10 h HNE. Ticketmaster la pré-vente commencera à 10 h, heure locale, le mercredi 5 février, Live Nation et les préventes locales débuteront à 10 h, heure locale, le jeudi 6 février. Les billets en vente générale et Citi Cardmember Preferred commenceront à 10 h, heure locale, le vendredi 7 février.

Guitariste Ben Bruce commente: “Ça fait longtemps. En fait, ça fait beaucoup trop longtemps. Nous avons soutenu des groupes incroyables ces dernières années. Nous avons vu d’innombrables visages et d’innombrables villes. Mais maintenant … MAINTENANT … c’est notre Nous sommes foutus en arrière. Plus grands et meilleurs que jamais. Notre première tournée en deux ans. Nous avons travaillé sans relâche pour vous offrir le plus grand show de notre carrière et une poignée des plus grands groupes modernes que le rock a à offrir. Nous on ne pouvait pas être plus excité. Tout jusqu’à ce point était de la pratique …. c’est ça, c’est le spectacle vers lequel nous avons construit. Nous vous verrons tous là. Allumons-le comme une maison en feu! “

“Comme une maison en feu” des dates de tournée:

30 avril – Phoenix, AZ – The Van Buren



02 mai – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl



03 mai – Anaheim, Californie – House Of Blues Anaheim



05 mai – Denver, CO – Auditorium Fillmore



07 mai – Dallas, TX – Salle de bal South Side



08 mai – San Antonio, TX – Théâtre aztèque



09 mai – Revention Music Center



12 mai – Lake Buena Vista, Floride – House Of Blues Orlando **



14 mai – Atlanta, GA – Buckhead Theatre



15 mai – Charlotte, NC – The Fillmore Charlotte



16 mai – North Myrtle Beach, Caroline du Sud – House Of Blues



17 mai – Raleigh, Caroline du Nord – The Ritz



19 mai – Silver Spring, MD – Le Fillmore Silver Spring



20 mai – Montclair, NJ – The Wellmont Theatre



22 mai – Huntington, NY – Paramount Theatre



23 mai – Boston, MA – House Of Blues Boston



24 mai – Philadelphie, Pennsylvanie – Franklin Music Hall



26 mai – Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live *



27 mai – Detroit, MI – Fillmore Detroit



30 mai – Chicago, IL – House Of Blues Chicago



31 mai – Minneapolis, MN – The Fillmore Minneapolis

* Non TOMBER EN INVERSE



** DEMANDER ALEXANDRIE et TOMBER EN INVERSE seulement

En décembre dernier, DEMANDER ALEXANDRIE a publié une version de luxe de son album éponyme au succès phénoménal. Le communiqué, intitulé “LP5 DLX”, a célébré le deuxième anniversaire de la sortie de “Demander à Alexandrie” et comportait six morceaux bonus. Des gemmes inédites comme une version complète du single à succès “Vautours”, la démo originale de “Se soulever”, une Hyro The Hero mélange de “Où est-il allé” et un Dex Luthor remix de “Seul dans une chambre” accompagné les ajouts de la version acoustique de “Seul dans une chambre” et l’interprétation du groupe de “Parfait” pris à partir de DEMANDER ALEXANDRIEsession en direct à SiriusXM.

