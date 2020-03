Alexi Laiho ne voit aucune raison pour laquelle il ne devrait pas interpréter des chansons d’enfants de Bodom avec son nouveau groupe

Ex-ENFANTS DE CORPS guitariste / chanteur Alexi Laiho dit qu’il n’hésitera pas à interpréter les chansons de son ancien groupe quand il lancera son nouveau groupe, BODOM APRÈS MINUIT, avec plusieurs apparitions en festival cet été. Le rejoindre dans BODOM APRÈS MINUIT êtes guitariste Daniel Freyberg (ex-ENFANTS DE CORPS), le batteur Waltteri Väyrynen (PARADIS PERDU), bassiste Mitja Toivonen (ex-SANTA CRUZ) et claviériste en tournée Lauri Salomaa.

Laiho raconte la télévision finlandaise Kaaos TV (traduit du finnois): “Nous allons jouer ENFANTS DE CORPS des chansons car c’est ce que la plupart des spectateurs veulent entendre. Ces chansons sont écrites par moi de toute façon, donc je ne vois aucune raison de ne pas les jouer. Il y aura des chansons dites «de base», mais il est également prévu de jouer une ou deux chansons en direct qui ENFANTS DE CORPS n’a jamais joué jusqu’à présent et certaines chansons que nous n’avons pas jouées en direct depuis des lustres, donc la setlist sera un bon mix. Nous essayons de jouer une setlist aussi diversifiée que possible sur chaque émission. “

Il a poursuivi: “J’ai vraiment hâte de monter sur cette scène avec ce groupe. Pour moi, jouer en live est une si grande partie de ma vie. Même s’il n’y a pas eu autant de mois depuis le dernier concert, ça fait quand même un âge , et je manque de jouer. Si je ne peux pas jouer de spectacles bientôt, je vais aller dans un bar et jouer un spectacle de blues. [Laughs]”

Jaska Raatikainen (tambours), Henri “Henkka T. Blacksmith” Seppälä (basse) et Janne Wirman (claviers) ont annoncé leur départ de ENFANTS DE CORPS, en octobre dernier. Deux mois plus tard, ils ont confirmé qu’ils étaient les propriétaires légitimes du ENFANTS DE CORPS marque.

ENFANTS DE CORPS a joué son dernier spectacle le 15 décembre 2019 à la Black Box de la salle des glaces d’Helsinki. Peu de temps après, le magazine de musique finlandais Soundi a rapporté que les droits ENFANTS DE CORPS nom sont détenus par AA & Sewira Consulting Oy, la société détenue par Raatikainen, Seppälä et Wirman. En juin dernier, le trio a déposé une demande auprès de l’Office national des brevets et de l’enregistrement de la Finlande, et leur demande a ensuite été accordée pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 2019. En conséquence, Laiho, qui était ENFANTS DE CORPSLe chanteur, guitariste et compositeur principal, n’est pas autorisé à utiliser le nom du groupe sans l’autorisation de Wirman, Raatikainen et Seppälä.

Novembre dernier, Laiho admis à Helsingin Sanomat qu’il y avait eu des tensions dans le BODOM camper pendant un certain temps.

“La décision initiale [to end the band in its current form] est venu quand les autres gars ont dit qu’ils ne pouvaient plus le faire “, at-il dit.” Il y avait des raisons familiales pour cela. Je respecte leur décision. J’ai moi-même une femme et une belle-fille en Australie, et ma femme comprend mon style de vie. Je suis quasiment parti [most of the time], mais je reviens toujours et je leur donne tout. Rien n’est plus important pour moi. “

Selon Laiho, les choses ont atteint un point critique ENFANTS DE CORPS joué en Russie en octobre.

“Nous nous sommes beaucoup battus au sein du groupe, et je peux honnêtement admettre que ces combats étaient principalement de ma faute”, a-t-il déclaré. “Ils ont toujours commencé par un malentendu.”

Les relations au sein du groupe se sont apparemment tellement détériorées pendant la tournée russe qu’il semblait que ENFANTS DE CORPS se briserait tout de suite. Mais les têtes plus fraîches ont prévalu et le groupe a décidé que les spectacles en Finlande seraient les derniers avec la formation actuelle.

ENFANTS DE CORPSdernier album de, “Hexed”, est sorti en mars 2019 via Dossiers d’explosion nucléaire.

BODOM APRÈS MINUIT des dates de tournée:

27 juin – Festival Tuska – Helsinki, Finlande



18 juillet – John Smith Rock Festival – Laukaa, Finlande



15 août – Summer Breeze – Dinkelsbühl, Allemagne



