Alice Bag annonce un nouvel album Sister Dynamite, partage une nouvelle chanson: écouter

L’icône punk de Los Angeles Alice Bag – anciennement des sacs – est de retour avec un nouvel album. Sœur Dynamite est sortie le 24 avril via In the Red. Elle a également partagé une nouvelle chanson intitulée “Breadcrumbs”, qui arrive avec une nouvelle vidéo mettant en vedette le Bob Baker Marionette Theatre. Regardez-le ci-dessous. Alice Bag a également annoncé une prochaine tournée, qui comprend des dates avec Bikini Kill. Retrouvez son emploi du temps ci-dessous.

Le nouvel album d’Alice Bag présente des contributions de l’original de riot grrrl, Allison Wolfe. “” Breadcrumbs “est en fait inspiré par le travail avec Allison”, a déclaré Bag dans un communiqué. “Elle a des tonnes d’attitude, et l’intonation sur cette chanson est totalement moi imaginant Allison la chanter.” Seth Bogart, Nina Diaz et des membres de Death Valley Girls, Linda Lindas et Fatty Cakes & the Puff Pastries figurent également sur le nouvel album.

Lisez l’interview de Pitchfork “Icône féministe chicana Alice Bag sur la musique de sa vie”.

Sac Alice:

03-06 Vancouver, Colombie-Britannique – Black Lab

03-07 Seattle, WA – Festival Queens Of Noise

15-15 Los Angeles, Californie – Bootleg Theatre! #

04-25 Long Beach, Californie – Alex’s Bar

05-12 Silver Spring, MD – Le Fillmore Silver Spring *

05-13 Philadelphie, PA – Franklin Music Hall *

05-14 Boston, MA – Wang Theatre *

05-16 Burlington, VT – Terrain plus élevé *

05-21 Las Vegas, NV – Punk Rock Bowling

06-18 New York City, NY – Libera Awards

06-19 Asbury Park, NJ – Brasserie Asbury

06-20 Brooklyn, NY – Trans Pecos

07-12 Oakland, Californie – Burger Boogaloo

07-15 Chicago, IL – Beat Kitchen%

07-16 Columbus, OH – As de Coupes%

07-17 Cleveland, OH – Maintenant, c’est la classe%

07-18 Pittsburgh, PA – Projet Roboto%

08-05 Londres, Angleterre – The Moth

08-06 Leeds, Angleterre – Brudenell Social Club

08-07 Blackpool, Angleterre – Rebellion Fest

08-29 Los Angeles, Californie – The Paramount

! avec Screaming Females

# avec Generacion Suicida

* avec Bikini Kill

% avec Bacchantes

.