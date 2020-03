Alice Cooper, des scorpions et des puzzles Status Quo attendus en avril

Icône de rock horreur Alice Cooper, Légendes du hard rock allemand SCORPIONS et les vétérans du rock britannique STATUS QUO recevra le traitement du casse-tête en avril.

Royaume-Uni Zee Productions publiera deux classiques SCORPIONS pochettes d’album (“Coupure électrique” et “Lovedrive”), deux classiques ALICE COOPER pochettes d’album (“Bienvenue dans mon cauchemar” et “Poubelle”), et trois classiques STATUS QUO pochettes d’album (“Si vous ne supportez pas la chaleur”, “Rockin ‘partout dans le monde” et “Quo”) comme scies sauteuses de 500 pièces Zee Productions imprimer Scies à rocher.

L’œuvre de chacun de ces albums légendaires est maintenant disponible pour la première fois sous forme de puzzle de 500 pièces.

Tous les puzzles sont livrés dans une boîte de la taille d’un coffret en vinyle, parfaite pour s’adapter à votre collection de vinyles.

Avril dernier, Zee Productions a lancé une nouvelle gamme de puzzles rock et métal, Scies à rocher.

La première collection comprenait des puzzles basés sur certains des plus grands albums de l’histoire du heavy metal de IRON MAIDEN, MOTÖRHEAD, JUDAS PRIEST et SLAYER.

Sorti en septembre étaient les quatre premiers classiques METALLICA couvertures d’album en puzzles de 500 pièces (“Tue les tous”, “Chevaucher l’éclair”, “Marionnettiste” et “…Et la justice pour tous”) ainsi que quatre classiques SE RUER pochettes d’album (“Voler de nuit”, “Un adieu aux rois”, “Ondes permanentes” et “Images animées”).

Pour plus d’informations, accédez à cet emplacement.

