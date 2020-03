Alice Cooper est “ presque terminée ” avec son nouvel album studio

Alice Cooper a déclaré à Rolling Stone qu’il utiliserait le temps d’arrêt de sa tournée nord-américaine reportée pour travailler sur de la nouvelle musique.

“Pendant que notre direction travaille à reprogrammer les émissions reportées, je vais terminer le travail sur mon prochain album, qui est presque terminé”, a-t-il déclaré. “Au moins maintenant, je ne serai pas pressé dans les sessions d’enregistrement vocal les jours de congé, entre les spectacles. Je n’aime pas beaucoup de temps libre, comme le savent déjà ceux qui voient mon emploi du temps, mais un peu de temps supplémentaire à la maison peut être redynamiser. “

Tonnelierdernière version – le six pistes “Chapelure” EP, décrit comme un hommage aux héros du garage-rock de sa ville natale de Detroit – est sorti en septembre via earMUSIC.

Novembre dernier, Tonnelier a été demandé par Conséquence du son si “Chapelure” devrait être considéré comme un aperçu de ce qui va arriver. Il a répondu: “C’était l’idée générale – ‘Chapelure’ était en quelque sorte, comme vous conduire dans le prochain album. C’est tout des trucs originaux. Le nouvel album est entièrement original. L’original[[ALICE COOPER] BANDE va jouer dessus – les O.G., nous les appelons. Les gars originaux. Il y a deux ou trois chansons que nous avons écrites avec les gars originaux, et ce sont de purs Detroit … Nous sommes probablement plus Detroit que nous ne sommes L.A. ou Phoenix ou n’importe où ailleurs. Nous allons dans beaucoup d’endroits où nous n’irions pas normalement, parce que nous travaillons avec des écrivains avec lesquels nous ne travaillons pas normalement, et j’aime un peu ça. “

Il a poursuivi: “J’aime sortir du mode où un ALICE COOPER l’album sonne comme un ALICE COOPER album. Cela ressemblera à un ALICE COOPER album, mais il aura certainement beaucoup de saveurs différentes dans lesquelles nous n’allons pas normalement. “

“Chapelure” couvertures de Bob Segerc’est “East Side Story”, les MC5c’est “Soeur Anne”, Suzi Quatroc’est “Ta maman ne m’aimera pas” et MITCH RYDER ET LES ROUES DETROIT” “Diable avec une robe bleue”, plus une refonte de “Detroit City” à partir de 2003 “Les yeux d’Alice Cooper” album, intitulé “Detroit City 2020”et une nouvelle chanson co-écrite avec Wayne Kramer, “Go Man Go”.

