Alice Cooper et Joan Jett se produiront au profit du Fonds de réponse rapide Greater Cleveland Covid 19

Temple de la renommée du rock and roll intronisés Alice Cooper et JOAN JETT ET LES BLACKHEARTS se produira à “Cleveland Rocks: de nos salons”, un concert-bénéfice diffusé sur Fox 8 WJW le mercredi 15 avril à 19 h Le spécial sera présenté avec une interruption commerciale limitée par Hypothèque Cross Country. Il y aura un match de 50 000 $ des membres du fonds pour les dons des téléspectateurs pendant le spectacle.

Parmi les autres artistes qui doivent se produire ou se produire depuis leur domicile, citons Jason Mraz, Ben Folds avec le Orchestre des jeunes contemporains, Michael Stanley, Eric Nolan de THE O’JAY’S, Madeline Finn et plusieurs autres favoris locaux.

“Cleveland Rocks: de nos salons” est présenté par Fox 8 en collaboration avec plus de 52 partenaires corporatifs, civiques et philanthropiques du Grand Cleveland pour accroître la sensibilisation et les fonds du Greater Cleveland COVID-19 Rapid Response Fund, un fonds d’urgence conçu pour compléter le travail des responsables de la santé publique et étendre la capacité locale des organisations à but non lucratif de première ligne dans les comtés de Cuyahoga, Lake et Geauga pour lutter contre tous les aspects de l’épidémie dans le nord-est de l’Ohio aussi efficacement que possible.

Jusqu’à présent, le Fonds d’intervention rapide a octroyé plus de 2,3 millions de dollars à des organisations et groupes sans but lucratif desservant les comtés de Cuyahoga, Lake et Geauga. Les partenaires du fonds prévoient de continuer à octroyer des subventions une fois par semaine jusqu’en juin, avec la possibilité d’étendre les possibilités de subvention selon les besoins et à mesure que des ressources financières supplémentaires seront disponibles par le biais de nouveaux partenaires se joignant à l’effort.

Visitez ClevelandFoundation.org/Response pour en savoir plus sur le fonds et pour apporter une contribution en ligne dès aujourd’hui.

