Alice Cooper et Klaus Meine parmi les chanteurs invités en vidéo pour la version All Star de “ Better Days Comin ”

WINGER a récemment invité des artistes, des amis et des fans à chanter pour “Better Days Comin ‘”, le titre du sixième album studio du groupe, sorti en avril 2014 via Frontiers Music Srl.

Le clip vidéo d’accompagnement, qui peut être vu ci-dessous, présente les artistes invités suivants par ordre d’apparition:

* Chip Z’Nuff (ENUFF Z’NUFF)



* Mark Farner (GRAND FUNK RAILROAD)



* Jeff Scott Soto (FILS D’APOLLO, VOYAGE)



* Tony Harnell (TNT)



* George Gakis



* Mark Hudson



* Miljenko Matijevic (COEUR D’ACIER)



* Alice Cooper



* Klaus Meine (SCORPIONS)



* Robert Mason (MANDAT)



* Richie Kotzen (LES CHIENS DE LA CAVE)



* Terry Ilous (XYZ)



* Don Crash (CHALEUR.)



* Alan Parsons (PROJET ALAN PARSONS)



* Danny Vaughn (TYKETTO)



* Michael Starr (PANTHÈRE EN ACIER)



* Fiona Flanagan



* Steve Postell (LA FAMILLE IMMÉDIATE)



* Eddie Trunk



* Cenk Eroglu



* Steve Whiteman (KIX)



* Howie Simon (NELSON, WINGER, STRYPER)



* PJ Griffith (“Rock Of Ages”)



* Kenny Leckremo (CHALEUR.)

Dans une interview de 2014 avec Metal Talk, WINGER chanteur Kip Winger déclaré au sujet de la “Better Days Comin ‘” title: “Eh bien, c’est drôle. C’est plus un titre sarcastique, en fait. Il y a tellement de merde dans le monde qu’il doit y avoir des jours meilleurs à venir, en gros. Jusqu’où pouvez-vous aller? Donc, il y a un élément de sarcasme, mais la chanson est une chanson de bien-être. La piste réelle ‘Better Days Comin’ ‘, c’était notre réponse à «Down Incognito». Quand nous avons écrit ça, nous pensions que ça pourrait être un bon nom pour l’album parce qu’il est si frais. Il n’y avait pas de concept énorme derrière ça ou quelque chose comme ça. “

Élaborer sur le “Better Days Comin ‘” paroles de chanson, Kip a dit: “C’est généralement une chanson heureuse. Fondamentalement, comme, oubliez juste vos ennuis parce qu’il y en a beaucoup. C’est très des années 70. Nous avons eu du mal à savoir de quelle époque il provenait réellement parce que le verset pas vraiment un vers des années 60, et quand vous frappez le refrain, on dirait qu’il aurait pu être TERRE, AIR ET FEU ou quelque chose. C’est comme ça que ça se passe avec Reb [[Plage, guitare]et je – nous suivons certaines choses, et de nulle part, nous avons cette chanson loufoque et nous ne savons pas d’où elle vient. Comme je l’ai dit, c’était vraiment notre réponse à «Down Incognito», parce que nous avons écrit tout l’album, et je pensais que nous avions besoin d’une chanson funky comme «Down Incognito», nous l’avons donc écrit. ”



