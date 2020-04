Alice Cooper, Megadeth et Anthrax mènent une collecte de fonds en direct

Demain 11 avril, les fans de métal auto-isolants peuvent s’attendre à une soirée de divertissement pleine à craquer, grâce à Oh Say Can You Stream – une collecte de fonds en direct de neuf heures. À partir de 16 h 00 HNE, une sélection d’artistes, de comédiens et d’acteurs se joindra aux animateurs Thom Hazaert et David Ellefson de Megadeth alors qu’ils collectent des fonds pour le soulagement de COVID-19 et l’école’s Out! initiative. Des icônes comme Alice Cooper et Mark Slaughter, ainsi que des membres d’Anthrax, Mastodon, Tesla et Five Finger Death Punch, entre autres, participeront à des performances et des interviews tout au long du marathon, qui seront diffusées sur Twitch, Facebook et YouTube de DEYMF.

Affilié à la Grammy Music Education Coalition, la David Ellefson Youth Music Foundation a été créée en 2018 pour collecter des fonds pour des subventions, des bourses et des instruments, à la fois pour les étudiants individuels et les programmes de musique scolaire. Plus tôt ce mois-ci, dans le but de garder les étudiants en musique motivés pendant que les écoles sont fermées au milieu de la pandémie de COVID-19, la fondation a commencé la L’école est finie! , qui propose des cours Skype gratuits et individuels aux étudiants en musique. Le bassiste de Megadeth a recruté certains de ses collègues musiciens de métal pour agir en tant que mentors virtuels pour les étudiants, y compris les camarades de groupe Dirk Verbeuren et Kiko Loureiro, ainsi que Frank Bello (Anthrax), Ron “Bumblefoot” Thal (Guns N ‘Roses), Chris Kael (Five Coup de poing mortel); Phil Demmel (anciennement de Machine Head) et Clint Lowery (Sevendust). Beaucoup de ces artistes participeront également à la collecte de fonds de samedi.

Tout au long du livestream, Ellefson et Hazaert seront rejoints par une variété de co-hôtes invités, notamment Don Jamieson et Jim Florentine de That Metal Show, le comédien Craig Gass et l’ancien VJ Riki Rachtmann de Headbangers Ball. Des membres de la distribution des Clerks, la légende de l’horreur Adam Green, Chip Z’Nuff de E’Nuff Z’Nuff, Chris Poland des Circle Jerks, l’acteur Danny Cooksey, le légendaire batteur Carmine Appice (Vanilla Fudge, King Kobra) et l’acteur Lew Temple, parmi tant d’autres.

La fondation a annoncé Oh Say Can You Stream sur Facebook, écrivant: «En collaboration avec nos amis de la Grammy Music Education Coalition, le DEYMF présente Oh Say Can You Stream, une collecte de fonds en ligne marathon en streaming (si vous êtes vieux, je suppose que vous peut appeler cela un téléthon) pour la sortie de l’école David Ellefson Youth Music Foundation. initiative et soulagement de COVID-19! Interviews, performances, distanciation sociale! Nous allons également interagir avec tout le monde via le chat sur Facebook, YouTube et plus encore! »

Plus tôt cette semaine, Ellefson a sorti un nouvel EP, Simple Truth, ainsi qu’un single du même nom. Tous les profits de la vente du single «Simple Truth» iront directement à la Croix-Rouge italienne pour soutenir ses efforts de secours COVID-19.

Pour plus d’informations sur Oh Say Can You Stream, visitez le site officiel.