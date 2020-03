Alice Cooper reporte sa tournée nord-américaine du printemps 2020 de ‘Ol’ Black Eyes Is Back ‘

Rocker légendaire Alice Cooper a reporté la partie nord-américaine du printemps 2020 de son “Ol ‘Black Eyes est de retour” tournée, qui devait se dérouler du 31 mars au 22 avril. La randonnée est reportée à l’automne et l’itinéraire sera annoncé dès que possible.

UNE Tonnelier Le représentant a déclaré dans un communiqué: “En raison des préoccupations actuelles concernant COVID-19, la santé et la sécurité de nos fans, du personnel des sites locaux, ainsi que la santé et la sécurité de notre groupe et de notre équipe, sont de la plus haute priorité. les billets achetés et les packages VIP seront bientôt disponibles sur AliceCooper.com. Il est recommandé que ceux qui ont des billets les conservent, car ils peuvent être valables pour les spectacles reprogrammés.

“Passons au travers ensemble et reprenons le rocking plus tard dans l’année.”

Alice a parlé à la radio de Nouvelle-Zélande Bayrock à propos de son tout nouveau “Ol ‘Black Eyes est de retour” qui devrait reprendre fin mai.

“Tout d’abord, c’est un spectacle théâtral complet”, Alice m’a dit. “Vous savez quand vous allez au carnaval et qu’il y a ce manège qui s’appelle” Le château du cauchemar “et vous y montez et vous le traversez. Eh bien, c’est à cela que ressemble la scène – c’est” Le château du cauchemar “. Et donc vous pouvez imaginer ce qui en sort. Je peux seulement dire qu’il y a beaucoup de surprises dans le spectacle, théâtralement. Et la musique va être A1 +. C’est le meilleur groupe avec lequel j’ai jamais travaillé. “

Singulariser le guitariste Nita Strauss, Tonnelier a déclaré: “Elle est une force de la nature – elle l’est vraiment – et l’une des plus belles dames que j’ai jamais rencontrées de ma vie. [She] ne peut pas attendre pour monter sur scène. Tout le monde dans le groupe est comme ça, cependant; tout le monde dans le groupe est le meilleur ami.

“Je dis toujours une chose à mon groupe. J’ai dit: ‘Je peux vous garantir trois choses: tu vas être payé, tu vas voir le monde, tu vas avoir des points de suture'”, a-t-il dit. “Tout le monde dans le groupe a eu des points de suture à un moment donné. Parce que les épées que j’utilise sur scène ne sont pas en caoutchouc. En fait, la seule épée que j’utilise sur scène appartenait en fait à Errol Flynn. Je manie en quelque sorte ça… De temps en temps, si vous vous approchez trop, vous pourriez être frappé au bras, à la jambe ou ailleurs… C’est une question de fierté. «Avez-vous déjà obtenu vos points de suture? ‘Oui je l’ai fait.’ C’est comme ta marque. “

Tonnelierdernière version – le six pistes “Chapelure” EP, décrit comme un hommage aux héros du garage-rock de sa ville natale de Detroit – est sorti en septembre via earMUSIC.

Dans une récente interview avec Conséquence du son, Tonnelier dit que “Chapelure” sert d’aperçu en quelque sorte pour son prochain album studio, qui sortira plus tard cette année.

