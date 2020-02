Alice Cooper, Saxon, Skid Row, Kix, L.A.Pistolets parmi les artistes confirmés pour 2021 Monsters Of Rock Cruise

Alice Cooper sera le titre de l’édition 2021 du Monsters Of Rock croisière, au départ de Ft. Lauderdale, Floride, le lundi 8 février pour cinq jours et nuits, avec deux escales à couper le souffle: Puerto Plata, République dominicaine et Labadee, Haïti. D’autres actes confirmés comprennent CRAZY LIXX, ÉCLIPSE, KIX, Pistolets L.A., LIT, INTENSITÉ, Michael Monroe, Pat Travers, CRÈME ROSE 69, TATOUAGE ROSE, SAXON, SKID ROW, Tom Keifer et XYZ.

Le navire Royal Caribbean Independence Of The Seas accueillera à nouveau 50 groupes de rock and roll et des milliers de leurs fans, pendant cinq nuits en mer.

L’indépendance des mers est le troisième Royal Caribbeannavires de la classe Freedom et a récemment subi une cure de jouvence massive dans le cadre du programme “Royal Amplified” du croisiériste. En plus d’un rafraîchissement à l’échelle du navire, de nouveaux bars et restaurants ont été ajoutés. Elle a remporté des distinctions fantastiques au fil des ans et elle est certainement une favorite parmi les invités.

Avec tant de choses à faire sur l’indépendance des mers, vous ne vous ennuierez jamais. Défiez la gravité en vous attachant au Sky Pad – la plus récente attraction de réalité virtuelle et de trampoline élastique à bord, faites monter votre sang en accélérant au fond des toboggans à double course, ou glissez-vous dans certains R&R et prenez soin de vous dans le monde entier Spa Vitalité en mer.

Et les bars et les restaurants? Que vous ayez besoin d’une courte pause cocktail au bar Solarium ou que vous souhaitiez vous détendre avec des amis au cours d’une soirée de plats italiens rustiques à la table de Giovanni, vous ne serez pas déçu par le bar et les options de restauration disponibles à bord.

Qui n’aime pas une gâterie sucrée sur la route? Gardez votre énergie avec un peu d’aide de Sugar Beach, une confiserie qui est vraiment le rêve d’un toxicomane devenu réalité.

Besoin de quelque chose de frit pour venir vous chercher et vous accompagner dans les spectacles de la soirée? Fish And Ships sera votre nouveau plaisir coupable à bord! Morue fraîchement battue, frites coupées à la main et une froide au bord de la piscine… ne va pas beaucoup mieux que ça!

Et bien sûr, l’un des lieux de rencontre les plus fabuleux à bord est Playmakers Bar And Arcade – un endroit génial pour se retrouver entre amis, prendre un dîner et quelques verres entre les spectacles.

Ce sera à nouveau un navire “WOW” avec certains des meilleurs espaces publics, bars et restaurants en mer. Jumelé avec incroyable Monsters Of Rock musique et événements de croisière, 2021 le fera tomber du parc!



Une artiste du MORC révèle 2021 – ALICE COOPER

Bienvenue dans votre …



Croisière The Monsters Of Rock pour 2021! Voici juste une allumeuse de notre ligne qui vient à vous! Tom Keifer (Officiel) SKID ROW, Lit, XYZ, Saxon (Officiel) LOUDNESS_OFFICIAL, Michael Monroe, Rose Tattoo Official, L.A. GUNS, Pat Travers Band, Kix Band, Crazy Lixx et Eclipse (Suède)



#monstersofrockcruise #monstersofrock #alicecooper

Publié par Monsters of Rock Cruise le lundi 24 février 2020

