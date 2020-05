Alice Cooper veut que vous fassiez partie du clip de sa nouvelle chanson ‘Don’t Give Up’

Rocker légendaire Alice Cooper lancera une nouvelle chanson intitulée “N’abandonnez pas” le 15 mai et il appelle les fans à faire partie de ce morceau spécial.

Partagez une photo ou une vidéo de vous tenant une pancarte avec un mot des paroles de la chanson et vous pourriez être dans la vidéo finale.

M’a dit Alice: “Je sais que ces temps sont durs, mais il y a de l’espoir. J’ai écrit une nouvelle chanson, ‘Don’t Give Up’, je veux que mes serviteurs fassent partie de cette chanson spéciale.”

Comment et quoi soumettre: Sélectionnez un mot dans les paroles et prenez une photo ou une vidéo de vous-même tenant une pancarte avec ce mot en grosses lettres audacieuses. Alice choisira les meilleurs pour figurer dans la vidéo. Plus le signe est grand, mieux c’est. Les photos / vidéos avec un bon éclairage et sans accessoires fonctionnent mieux.



La photo / vidéo doit être prise en paysage sur votre téléphone ou appareil photo et en haute résolution (1080p pour la vidéo). Soumettez plusieurs photos de mots lyriques différents pour une meilleure chance d’être présenté.

Les inscriptions doivent être soumises avant le lundi 4 mai pour être prises en considération.

Pour plus d’informations, visitez AliceCooper.com.

Le mois dernier, Tonnelier a déclaré à Rolling Stone qu’il utiliserait le temps d’arrêt de sa tournée nord-américaine reportée pour travailler sur de la nouvelle musique.

“Pendant que notre direction travaille à reprogrammer les émissions reportées, je vais terminer le travail sur mon prochain album, qui est presque terminé”, a-t-il déclaré. “Au moins maintenant, je ne serai pas pressé dans les sessions d’enregistrement vocal les jours de congé, entre les spectacles. Je n’aime pas beaucoup de temps libre, comme le savent déjà ceux qui voient mon emploi du temps, mais un peu de temps supplémentaire à la maison peut être redynamiser. “

Tonnelierdernière version – le six pistes “Chapelure” EP, décrit comme un hommage aux héros du garage-rock de sa ville natale de Detroit – est sorti en septembre via earMUSIC.

“Chapelure” couvertures de Bob Segerc’est “East Side Story”, le MC5c’est “Soeur Anne”, Suzi Quatroc’est “Ta maman ne m’aimera pas” et MITCH RYDER ET LES ROUES DETROIT” “Diable avec une robe bleue”, plus une refonte de “Detroit City” à partir de 2003 “Les yeux d’Alice Cooper” album, intitulé “Detroit City 2020”et une nouvelle chanson co-écrite avec Wayne Kramer, “Go Man Go”.



Je sais que ces temps sont durs, mais il y a de l’espoir. J’ai écrit une nouvelle chanson, “Don’t Give Up” et je veux que mes serviteurs fassent partie de cette chanson spéciale! Soumettez une photo de vous tenant une pancarte avec un mot des paroles et vous pourriez être dans la vidéo finale. https://t.co/6UzLvFQ7It



#DontGiveUp pic.twitter.com/wlk0K0vNi1 – Alice Cooper (@alicecooper) 30 avril 2020

