Alicia Keys annonce un nouvel album et une nouvelle tournée

Alicia Keys a annoncé son nouvel album. Ça s’appelle ALICIA, et ça arrive le 20 mars via RCA. L’album contient le single «Underdog» sorti précédemment. Regardez la vidéo de ce morceau ci-dessous.

Aujourd’hui, Keys a également annoncé sa prochaine tournée. Il démarre cet été et l’emmènera à travers l’Europe. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.) C’est une grande année pour Keys, qui organise également les Grammy Awards ce dimanche. Ses mémoires arrivent More Myself est sorti le 31 mars.

Amex pre sale starts tomorrow 10am local time 💥💥💥 https://t.co/Q4msa1e9jW pic.twitter.com/dv7MVI6bMo — Alicia Keys (@aliciakeys) January 21, 2020

