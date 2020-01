Alicia Keys et Brittany Howard jouent «Underdog» aux Grammys 2020: Regardez

Brittany Howard a rejoint Alicia Keys sur scène aux Grammy Awards 2020 à Los Angeles pour jouer «Underdog». La chanteuse d’Alabama Shakes – qui a été nominée pour la meilleure chanson rock et la meilleure performance rock lors de la cérémonie de remise des prix de cette année – a porté des lunettes de soleil pour la performance. Regardez ça ci-dessous.

“History Repeats”, du premier solo d’Howard Jaime, a perdu face à “This Land” de Gary Clark Jr. dans les catégories Best Rock Song et Best Rock Performance. Alabama Shakes a remporté les deux prix en 2016 pour son morceau Sound & Color «Don’t Wanna Fight».

Suivez toute la couverture de Pitchfork sur les Grammy Awards 2020.

.