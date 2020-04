Alison Krauss – Page de l’artiste

Pour beaucoup, la première fois qu’ils ont pris connaissance d’Alison Krauss a été la sortie de son remarquable album en duo avec Robert Plant, Raising Sand, qui est sorti en 2007. De nombreux auditeurs qui l’ont entendue dans ce cadre ont ensuite eu la joie de revenir et de découvrir le travail de l’artiste talentueux qui a fait plus pour populariser la musique bluegrass à l’époque moderne que tout autre.

Plus que cela, les connaisseurs ont compris à quel point elle était connue. Travaillant en solo, ou avec son groupe, Union Station, elle avait remporté un incroyable 27 Grammy Awards de 41 nominations, ce qui en fait, aux côtés de Quincy Jones, deuxième derrière le vénéré Sir Georg Solti, qui a remporté 31 prix au cours de sa vie.

Alison Krauss est née à Decatur, Illinois, le 23 juillet 1971 et a grandi à Champaign, à proximité. Elle a commencé à apprendre le violon à l’âge de cinq ans, à la demande de sa mère qui voulait que sa fille “trouve des choses intéressantes à faire”. Elle a commencé dans la musique classique et a rapidement évolué vers le bluegrass, et à l’âge de 10 ans, elle faisait déjà partie de groupes country. À l’âge de 13 ans, elle avait remporté le prix du joueur de violon country le plus prometteur (Midwest) de la Society for the Preservation of Bluegrass Music.

Sa première sortie est venue en 1985 avec l’album instrumental de musique traditionnelle, aux côtés de son frère Viktor, Différents coups, sur le label indépendant Riddle Tunes. Vers cette époque, elle a joué du violoniste dans le groupe de John Pennell, Silver Rail, qui, découvrant qu’il y avait un autre groupe du même nom, a changé le leur pour Union Station. Même si la composition devait changer considérablement au fil des ans, Union Station reste le groupe de Krauss et ils ont joué ensemble tout au long. Pennell a écrit une grande partie de ses premiers documents pour elle. Krauss a signé avec Burlington, dans le Massachusetts, basé sur les racines, Rounder Records en 1985 à l’âge de 15 ans et, remarquablement, est resté avec le même label depuis, malgré de nombreuses offres de l’attirer vers un endroit plus grand quand elle a percé au début de les années 2000. Son contrat stipulait que sa sortie devait alterner entre albums solo et albums Union Station.

Sa première sortie solo sur Rounder était Trop tard pour pleurer, en 1987, qui mettait en vedette Union Station, comprenant alors la banjoist Alison Brown, le frère de Krauss Viktor à la basse et le guitariste Jeff White. La première version créditée à Krauss et le groupe était Deux autoroutes, en 1989, qui a été nominé aux Grammy Awards pour le meilleur enregistrement Bluegrass. Il a démontré une volonté de maintenir la tradition du bluegrass tout en expérimentant des chansons en dehors du genre. Prochain album de Krauss, J’ai ce vieux sentiment, en 1991, a été un énorme succès et a, en effet, remporté le Grammy Award du meilleur enregistrement Bluegrass. Il est passé dans les palmarès nationaux. Des mouvements subtils vers le grand public se sont produits – elle a enregistré une vidéo promotionnelle pour le single des «Silver Rails» poignants de Louisa Branscomb. À ce jour, Krauss produisait et arrangeait la plupart de son propre travail.

L’album AKUS, Chaque fois que vous dites au revoir, en 1992, était une collection généralement assurée, tandis que Je sais qui détient demain, en 1994, a été enregistré avec les spécialistes du bluegrass basés en Louisiane, la famille Cox. Son interprétation moderne des chansons gospel s’est avérée populaire, atteignant le 32e rang du palmarès chrétien contemporain du Billboard.

Cependant, c’était la compilation de 1995, Maintenant que je vous ai trouvé: une collection, qui a propulsé Krauss dans le courant dominant. Il contenait juste assez de crochets pour que l’auditeur non traditionnel soit fasciné – une belle version de Paul McCartney La ballade de “l’album blanc”, “I Will”, mais le plus frappant a été sa chanson-titre, une reprise du succès des Foundations en 1967, livrée avec douceur et ouverture. Le single de «Now that I’ve found you» est allé au n ° 3 du palmarès des Billboard Country et au Hot 100; l’album est allé au n ° 2 dans les charts country et n ° 13 dans le Billboard 200.

Soudain, Krauss était arrivé, l’album s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et un autre morceau de celui-ci, la version tendre de «When You Say Nothing At All», initialement enregistré pour un album hommage à Keith Whitley, est devenu un énorme succès radiophonique. Au Royaume-Uni, Radio 2 a commencé à reprendre son beau style vocal plaintif. Si longtemps si mal était le premier nouvel album de Krauss et Union Station depuis sa montée en popularité, en 1997. Il est allé au n ° 4 dans les charts country et a remporté trois Grammys. À 26 ans, Krauss était devenue l’une des artistes les plus respectées des États-Unis, à peine 10 ans après son premier contrat avec Rounder.

Oublie ça en 1999, c’est un retour au travail solo, tendre et moelleux à parts égales. Il contenait une reprise affectueusement douce de «Ça n’aurait pas fait de différence» de Todd Rundgren. Mojo a déclaré dans leur critique de l’époque: «Habituellement, les premières barres nues ont juste une guitare acoustique et le chant Krauss. Elle semble murmurer, bien qu’elle soit parfaitement claire. Passez à 11 et vous vous retrouverez toujours penché pour rencontrer son intimité. »

À 29 ans, elle est devenue la plus jeune membre du Grand Ole Opry de Nashville. C’était son apparition sur le très populaire, plusieurs millions de vente Ô frère, où es-tu? bande-son qui a encore accru sa popularité. Fort du succès du film, l’album AKUS Nouveau favori a été un succès instantané lors de sa sortie en août 2001. Son album Live l’année suivante était un bon résumé de sa carrière à ce jour. Lonely Runs Two Ways, sorti en novembre 2004, montrait la tenue de plus en plus forte, ramassant trois Grammys dans la foulée, dont le meilleur album country. Cent milles ou plus: une collection a été libéré en avril 2007.

Sorti le 23 octobre 2007, Raising Sand, son album en duo avec Robert Plant, est devenu un énorme succès galopant. Plant, une admiratrice de longue date de son travail, avait voulu enregistrer avec elle. Si les gens n’étaient pas au courant de son travail, ils l’étaient vraiment maintenant. Une collection de pochettes sélectionnées personnellement, il a atteint la deuxième place des palmarès britannique et américain, et a remporté le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards en 2009, tandis que son étonnant “ S’il vous plaît lisez la lettre ”, un morceau qui avait auparavant fait partie de la collaboration de Plant avec Jimmy Page, Walking Into Clarksdale, a remporté le record de l’année. Le Times a déclaré: «Krauss n’a peut-être jamais mieux sonné qu’ici; quant à Plant, cependant, cela n’a pas de sens de dire la même chose. Sur Raising Sand, il a tout simplement trouvé une toute nouvelle voix. » Les deux ont si bien travaillé ensemble.

Après le succès de Raising Sand, L’Essentiel Alison Krauss a été libéré en juillet 2009, pour renvoyer tous ses nouveaux auditeurs à travers ses 20 ans de sorties. Avec la composition d’Union Station désormais stabilisée, Jerry Douglas (Dobro, lap steel, chant), Dan Tyminski (guitare, mandoline, chant), Ron Block (banjo, guitare) et Barry Bales (basse, chant), avec Krauss sur la voix principale et le violon, ils ont sorti l’accompli Avion en papier, qui après une carrière aussi distinguée, fut le premier album de Krauss Country Music n ° 1 et un succès du Billboard Top 3. Bien respectée au Royaume-Uni, avec des abonnés dans le monde entier, la réputation d’Alison Krauss a grandi et a bénéficié d’un croisement commercial soutenu. Sans «Bébé, maintenant que je t’ai trouvé», sa contribution à Ô frère, où es-tu? et Raising Sand elle aurait quand même été primée plusieurs fois et respectée dans son genre. Le succès de ces divers projets a permis à sa star de continuer à scintiller. Avec une telle richesse de catalogue, il y a beaucoup de travail d’Alison Krauss à découvrir.