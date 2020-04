Alison Mosshart partage la nouvelle chanson «Rise»: écouter

Alison Mosshart (de The Kills and the Dead Weather) a partagé un nouveau single. C’est sa première chanson solo sous son propre nom. Écoutez «Rise» ci-dessous.

Mosshart a déclaré dans un communiqué qu’elle avait commencé à écrire la chanson en 2013, «assise à [her] bureau à Londres, manquant gravement quelqu’un. ” Elle a fini par enregistrer “Rise” à Los Angeles avec le producteur Lawrence Rothman.

Le dernier album des Kills était Ash & Ice de 2016, qu’ils ont suivi avec l’Echo Home – EP non électrique en 2017. Selon un communiqué de presse, Mosshart travaille avec Jamie Hince sur le prochain album des Kills.

La sortie la plus récente de The Dead Weather était The Dead Weather: Live at the Mayan, enregistrée en 2009 et sortie en tant qu’album live et film de concert en 2017.

