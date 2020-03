Alissa White Gluz d’Arch Enemy: Pourquoi être végétalien est vraiment du métal (vidéo)

le Miséricorde pour les animaux La page Facebook a mis en ligne une vidéo dans laquelle ENNEMI JURÉ chanteur Alissa White-Gluz explique pourquoi être végétalien est définitivement du métal.

Dans le clip d’une minute et demie, qui peut être vu ci-dessous, Alissa déclare: “Donc, je suis végétalien depuis plus de 20 ans maintenant. J’étais végétalien avant de commencer la musique. Je n’ai jamais mangé de viande de ma vie. J’ai grandi dans un ménage complètement végétarien, donc devenir végétalien était juste comme la prochaine étape logique. Et quand j’ai commencé à faire de la musique, il n’y avait rien dont je voulais parler plus que les droits des animaux. Et donc j’utilisais maintenant cette forme de musique lourde et passionnée pour en quelque sorte transmettre un message que je voulais Quand je crie dans mon groupe, j’ai l’impression de crier pour les sans-voix et je ne peux pas imaginer être aussi fort si je n’ai rien à dire.

“Être une femme, être végétalienne et être à la pointe de la technologie dans le monde du métal n’est qu’une combinaison de cibles sur mon front qui me permettent de me distinguer ou de me faire bouger très facilement”, poursuit-elle. “Mais ce ne sont que des choses qui font tellement partie de qui je suis que je ne pourrais pas les changer même si je le voulais. Et je ne – je ne changerais pour personne.

“À mon avis, le métal est une question de rébellion – il s’agit de se frayer un chemin, de penser contre ce que tout le monde essaie de vous faire penser”, Alissa ajoute. “Et le véganisme est la forme ultime de rébellion, parce que vous prenez littéralement des choses que les gens vous ont dit être normales que, au fond de vous, vous ne pensez pas être normales que vous avez été conditionné à accepter pour vos tâches quotidiennes , comme manger ou ce que vous portez ou ce que vous choisissez d’acheter. Tout le monde dit que c’est normal, que vous devez exploiter d’autres êtres vivants pour ces choses, mais vous ne le faites pas. Et donc prendre position contre c’est ce qu’est le véganisme. Et c’est vraiment du métal. “

Il y a près d’une décennie, Alissa accroché un Prix ​​Libby dans la catégorie “Breakthrough Artist” de peta2, PETAdivision jeunesse. L’annuaire Prix ​​Libby (“Libby” signifie “libération”) honorez les personnes et les produits respectueux des animaux.

White-Gluz a pris position contre l’abattage annuel de phoques universellement condamné dans son Canada natal en tirant sur une grève peta2 annonce qui lui montrait au-dessus une photo d’un bébé phoque qui était sur le point d’être matraqué et lire “Bang Your Own Head, Not a Seal’s”. Elle a également dénoncé l’industrie de la fourrure et a encouragé tout le monde à acheter uniquement des produits de soins personnels sans cruauté.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).