‘All Eyez On Me’: le jalon poignant de 2Pac en 1996

Deux CD, 27 titres et l’un des albums les plus marquants de l’histoire du hip-hop: c’était la composition d’un disque qui a été vendu aux États-Unis à 10 millions. 2Pac’S Tous les yeux sur moi a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 le 2 mars 1996 et était, malheureusement, aussi la dernière sortie en studio de sa courte vie.

L’album est sorti seulement sept mois avant la mort de 2Pac, à l’âge de 25 ans, après un tournage à Las Vegas. Le rappeur, né Tupac Amaru Shakur à Brooklyn, était dans une carrière de quatre ans qui l’a vu devenir et rester l’une des figures de proue du rap les plus influentes et les plus vénérées de l’histoire du genre.

Il avait réalisé son premier graphique relativement modeste avec l’album de 1992 2Pacalypyse Now, suivi l’année suivante par Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. puis l’ensemble qui est devenu son premier n ° 1 américain, Me Against The World. Mais All Eyez On Me reste sensiblement le plus grand record studio de la carrière de 2Pac, égalé seulement par sa deuxième certification de diamant posthume, le prestigieux symbole RIAA de dix millions d’expéditions américaines, pour la collection Greatest Hits de 1998.

All Eyez On Me comprenait de nombreux morceaux qui soulignaient à quel point 2Pac faisait partie de l’élite des artistes faisant du hip-hop des années 1990 la musique pop de son époque. Outre le succès de vente de plusieurs millions de l’album, deux de ses cinq singles, «How Do U Want It» et «California Love», sont devenus les tubes n ° 1 du Billboard Hot 100.

Le meilleur album international de l’album a été l’un des cinq meilleurs sommets en Suède, et il est également devenu l’un des 20 meilleurs candidats en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne et ailleurs. All Eyez a été le premier album de l’artiste à figurer au palmarès au Royaume-Uni, et bien qu’il n’ait atteint que le 32e là-bas, il est devenu un vendeur de platine, car l’aura de 2Pac n’a été renforcée que par sa disparition prématurée.

