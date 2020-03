All Starr Band de Ringo Starr reporte les dates de sa tournée de printemps à 2021

L’icône de la musique Ringo Starr et son All Starr Band ont officiellement reprogrammé leurs prochaines dates de tournée nord-américaine jusqu’en 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. La tournée, avec des invités spéciaux The Avett Brothers et un ancien membre des étoiles, Edgar Winter pour certaines dates, devait débuter le 29 mai à Rama, en Ontario, et se terminer le 28 juin à Clearwater, en Floride.

“C’est très difficile pour moi”, a déclaré Starr dans un communiqué. “En 30 ans, je pense que je n’ai manqué que 2 ou 3 concerts, peu importe la tournée. Mais c’est comme ça que ça se passe pour nous tous maintenant, je dois rester comme vous devez rester, et nous savons tous que c’est la paix et l’amour que nous faisons les uns pour les autres. Nous avons donc déplacé la tournée de printemps en 2021. Mes fans savent que je les aime, et j’aime jouer pour eux et j’ai hâte de tous vous voir dès que possible. En attendant, restez en sécurité. Paix et amour à vous tous.”

Starr et son All Starr Band, dont la composition actuelle comprend Steve Lukather, Colin Hay, Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg Bissonette et Hamish Stuart, devaient également jouer une mini-résidence au légendaire Beacon Theatre de New York.

Les dates étaient prévues à l’appui du 20e album studio de Starr, What’s My Name, sorti le 25 octobre 2019. L’album associe le chanteur, batteur et auteur-compositeur de renommée mondiale à des collaborateurs réputés tels que Joe Walsh, Edgar Winter, Benmont Tench, Richard Page et Tous les membres du groupe Starr Steve Lukather et Warren Ham. Dans un régal spécial pour les fans des Beatles, Starr est également rejoint par l’ancien camarade de groupe Paul McCartney, alors qu’ils chantent le morceau de démonstration de John Lennon en 1980, ‘Vieillis avec moi’.

Starr a également publié un nouveau livre de photographies, Another Day In The Life, en octobre. La collection comprenait des photographies inédites de la collection personnelle de l’ancien Beatle, associées aux anecdotes de l’artiste.

Consultez l’itinéraire des dates de tournée reprogrammées ci-dessous et visitez le site officiel de l’artiste pour plus de détails.

Nouvelle date à confirmer – Casino Rama, Rama, Ontario (auparavant le 29 mai 2020)

Nouvelle date à confirmer – Casino Rama, Rama, Ontario (auparavant le 30 mai 2020

1 juin 2021 – Paramount Theatre, Asbury Park, NJ (auparavant 14 juin 2020)

3 juin 2021 – Boch Center Wang Theatre, Boston, MA (auparavant 10 juin 2020)

5 juin 2021 – Bank of NH Pavilion, Gilford, NH (auparavant le 11 juin 2020)

7 juin 2021 – State Theatre, Easton PA (auparavant 6 juin 2020)

8 juin 2021 – Beacon Theatre, New York, NY (auparavant 2 juin 2020)

9 juin 2021 – Beacon Theatre, New York, NY (auparavant 9 juin 2020)

11 juin 2021 – Beacon Theatre, New York, NY (auparavant 5 juin 2020)

12 juin 2021 – Count Basie Theatre, Red Bank, NJ (auparavant 7 juin 2020)

13 juin 2021 – Providence Performing Arts Center, Providence, RI (auparavant le 13 juin 2020)

15 juin 2021 – Modell Lyric Theatre, Baltimore, MD (auparavant 16 juin 2020)

16 juin 2021 – Modell Lyric Theatre, Baltimore, MD (auparavant 17 juin 2020)

18 juin 2021 – PPG Paints Arena, Pittsburgh, Pennsylvanie (auparavant le 20 juin 2020)

19 juin 2021 – Tanglewood, Lenox, MA Nouveau 19 juin (auparavant 19 juin 2020

20 juin 2021 – Metropolitan Opera House, Philadelphie, Pennsylvanie (auparavant 21 juin 2020)

22 juin 2021 – Cobb Energy Center, Atlanta, GA (auparavant 23 juin 2020)

23 juin 2021 – Cobb Energy Center, Atlanta, GA (précédemment le 24 juin 2020)

25 juin 2021 – St Augustine Amphitheatre, St Augustine, FL (auparavant 26 juin 2020)

26 juin 2021 – Hard Rock Casino, Hollywood, FL (auparavant 27 juin 2020)

27 juin 2021 – Ruth Eckerd Hall, Clearwater, FL (auparavant le 28 juin 2020)