Allee Willis, auteur de la chanson de 'Friends' est décédée

Allee Willis, le compositeur qui a écrit la chanson de la comédie américaine Friends, est décédé hier (24 décembre) à l'âge de 72 ans.

Le compositeur et écrivain né à Detroit a subi une crise cardiaque soudaine. Votre partenaire Prudence Fenton a confirmé sa mort et lui a rendu hommage dans une publication d'Instagram, écrit: "Rest in Boogie Wonderland".

Willis co-écrit-il: « Je serai là pour vous » la chanson que nous aimons tant et amis initiés, l'un des meilleurs sitcoms de tous les temps. Cette chanson a ensuite été enregistrée par The Rembrandts, avec les créateurs de Friends David Crane et Marta Kauffman en 1995. Allee Willis a été nominée pour un Emmy pour la chanson dans la même année, incapable de gagner car les Emmy seraient pour Star Trek: Voyager.

Le compositeur a déménagé à New York en 1969, où elle a travaillé comme monteuse chez Columbia et Epic Records, commençant sa carrière de compositeur trois ans plus tard. Depuis lors, les chansons écrites par elle ont vendu plus de 60 millions de disques dans le monde. Willis a également été nominée pour deux Grammy Awards pour son travail sur les bandes originales de Beverly Hills Cop et la version musicale de The Color Purple.

Allee Willis était responsable de l'écriture de rôles tels que les classiques classiques qui ont mis tout le monde à danser "Septembre" et "Boogie Wonderland" par Earth, Wind & Fire et la collaboration de Pet Shop Boys et Dusty Springfield "What Have I Done to Merite This" ". Comme si cela ne suffisait pas, il a également tiré au sort sur la création de "Neutron Dance" par The Pointer Sisters. Elle a décrit "septembre" comme "Cette chanson que lorsque les gens découvrent que j'avais écrit ça, ils ont simplement dit:" Oh mon Dieu " puis ils me disent en quelque sorte à quel point la chanson les rend heureux chaque fois qu’ils l’entendent. »

Dans sa carrière, il a également collaboré avec des artistes tels que Herbie Hancock, James Brown et Bob Dylan, et a écrit la chanson titre de The Karate Kid dans « Vous êtes le meilleur » par Joe Esposito. Récemment, elle a été photographiée travaillant avec Big Sean. En 2018, Willis a été inclus dans le Composers Hall of Fame. Bien que vous ne connaissiez peut-être pas le nom d'Allee Willis auparavant, sachez qu'il s'agit d'une icône de la musique et que son héritage vivra pour toujours.