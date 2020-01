‘Alléluia, je l’aime tellement’: Eddie Cochran couvre Ray Charles

Le tableau de bord du rock’n’roll roll frontiersman Eddie Cochran dans son pays d’origine, l’Amérique, est indubitablement modeste. Son seul hit dans le top 10 était “ Summertime Blues ”, tandis qu’une autre de ses chansons phares, “ C’mon Everybody ”, culminait à un maigre numéro 35, et il n’avait qu’une seule entrée dans le top 40, avec son premier hit ” Assis sur le balcon.

Heureusement, la situation était différente au Royaume-Uni, où il s’est rapidement imposé comme un véritable favori parmi cette première vague de pionniers en visite. Son total là-bas montre 11 top 40 hits, trois d’entre eux avec des rééditions posthumes; en effet, tous ces titres à succès, sauf quatre, sont survenus après son décès tragique en avril 1960.

Le dernier succès que Cochran a pu voir grimper dans les charts britanniques est entré dans les charts le 22 janvier de la même année. “Alléluia, je l’aime tellement” était sa version du Ray Charles composition qui avait été le premier single de la star du R&B sur Atlantic en 1956. La sortie britannique a coïncidé avec le début de la tournée de co-vedette d’Eddie avec Gene Vincent, qui a ouvert ses portes à Ipswich le 24.

Sans cesse reprise au fil des décennies, la chanson avait déjà attiré des interprétations, avant Eddie’s, de Harry Belafonte, Conway Twitty et Peggy Lee, ce dernier le portant au n ° 77 aux États-Unis en 1959 sous le titre “ Alléluia, je l’aime tellement ”. Puis est venu l’enregistrement Cochran, publié en tant que suivi de “ Somethin ‘Else’ ‘, mais il s’est avéré que ses États-Unis la carrière de célibataire était déjà terminée.

Ses fans britanniques ont pris la chanson dans les best-sellers au n ° 28, et bien qu’elle ait abandonné la semaine suivante, elle est revenue à son apogée n ° 22. “Alléluia” a ensuite été relancé par tous ceux de Little Stevie Wonder à Frank Sinatra. Cochran, pour sa part, serait n ° 1 dans ce palmarès britannique d’ici juin avec “Three Steps To Heaven”, mais malheureusement il n’était pas avec nous pour en profiter.

