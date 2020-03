Allez-vous suivre mon chemin: le renouveau Rock-Soul de Lenny Kravitz

En 1993, à l’âge d’or du hip-hop et à l’époque du grunge, il pouvait sembler que ce que l’on appelle communément le «rock classique» était mort. Apparemment, personne n’a dit cela à Lenny Kravitz. Le revivaliste rock-soul autoproclamé a toujours été imperturbable à l’idée de porter ses influences sur sa manche tout en transmettant son propre message.

Écoutez Are You Gonna Go My Way en ce moment.

À bien des égards, son troisième album studio, Are You Gonna Go My Way, sorti le 9 mars 1993, est un disque hommage. De la même manière que les poètes écrivent des hommages en hommage à leurs mentors, Are You Gonna Go My Way prend le meilleur du rock, de la soul, du R&B et du reggae des années 60 et 70, de Jimi Hendrix et Led Zeppelin à Les Beatles et Al Green, Bill Withers et Curtis Mayfield, pour créer un album serré et convaincant.

Même avec son penchant pour les équipements analogiques vintage, les vêtements et les styles musicaux, Are You Gonna Go My Way est vraiment un produit de la culture d’échantillonnage des années 90. Et alors que Kravitz avait déjà goûté au succès avec ses deux premiers albums, Are You Gonna Go My Way – et sa chanson titre – ont prouvé qu’il n’était pas un simple marchand de nostalgie.

En tant que musicien noir qui gémissait à la guitare, Kravitz était confronté à des comparaisons immédiates avec Jimi Hendrix. Avec sa guitare déphaseuse à la main, se déclarant «l’élu, celui venu pour sauver la situation» dans le clip indélébile, il était difficile de discuter autrement.

Mis à part les comparaisons, depuis le riffage infectieux d’ouverture sur une caisse claire battante, jusqu’au plomb fuzz sur les guitares progressivement supprimées pendant la coda, il était clair que Kravitz avait écrit un classique du rock avec “Are You Gonna Go My Way”.

La chanson a valu à Kravitz ses deux premières nominations aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale rock et la meilleure chanson rock, et lui a valu son premier hit n ° 1, en tête du classement US Mainstream Rock. Cela l’a également transformé en une star mondiale; ayant déjà été embrassé par l’Europe avec ses deux premiers albums, il a également remporté le BRIT Award du meilleur artiste masculin international et le 13 mars 1993, il est arrivé en tête du palmarès des albums britanniques.

Salué comme la nouvelle rock star de Gen Xer, Kravitz n’a pas limité ses talents au rock à la guitare. Le multi-instrumentiste caméléon, qui a produit, écrit et arrangé l’album, a également rendu hommage à ses héros soul, funk et R&B. “Come On And Love Me” a un funky Prince vibre, tandis que «Heaven Help» a l’instrumentation clairsemée et le désespoir plein d’espoir de Bill Withers. Ailleurs, les cornes subtiles de «Sugar» évoquent Al Green, tandis que les cordes de «Sugar» et de «Sister» évoquent Curtis Mayfield. Kravitz s’essaye même au reggae sur «Eleutheria», un hommage à l’île des Bahamas Eleuthera, où il finira par se déplacer.

Kravitz continue son hommage avec le deuxième morceau de l’album et le single “Believe”. La chanson commence par une intro d’orgue rappelant la coda Hammond de John Paul Jones sur “Your Time Is Gonna Come” de Led Zeppelin, et propose également ce son de guitare Beatles comme un carillon que vous pouvez entendre tellement sur Abbey Road.

Are You Gonna Go My Way est devenu le premier Kravitz à percer le Top 20 du Billboard 200, culminant au n ° 12. Mais, tout comme Hendrix, Kravitz s’est mieux comporté au Royaume-Uni, où l’album a dominé les palmarès.

De manière critique, certains ont estimé que le style de Kravitz était trop proche d’un rechapage de rock, mais il est important de se rappeler que beaucoup de ses héros ont imité les artistes qu’ils ont grandis en écoutant. Comme Kravitz l’a dit lui-même dans une interview avec Cuepoint, «Chaque grand artiste a ses influences. Vous pouvez l’entendre. Que j’écoute Miles Davis ou Curtis Mayfield ou Jimi Hendrix ou Les pierres qui roulent ou qui que ce soit, je peux entendre leurs influences. Vous savez d’où ils viennent et vous l’entendez là-dedans. Mais c’est ce qu’ils font pour le tordre, pour le rendre complètement original. “

Comme pour toute forme d’art. Quand un artiste peut transcender ses influences, c’est vraiment là que réside le talent.

Are You Gonna Go My Way peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Lenny Kravitz sur Apple Music et Spotify.